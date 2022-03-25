نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أوفر عروض العثيم المميزة والمهمة على السلع الغذائية لشهر رمضان بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim في المقال التالي

عروض العثيم تتميز بتنوعها واختلافها في توفير أفضل المنتجات المختلفة والرائعة بأسعار مميزة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. وبهذه المناسبة توفر متاجر العثيم مجموعة مختلفة من أهم السلع الغذائية الرائعة بأسعار مناسبة رغم ارتفاع الأسعار على اللحوم والخضراوات والأرز والفواكه وغيرها الكثير كالأجهزة المختلفة بخصومات مذهلة. أوفر عروض العثيم المميزة على السلع الغذائية بتخفيضات هائلة لمشروبات رمضان اشتري شراب تانج برتقال، للحبة بوزن 2 كيلو جرام. بسعر 39.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال سعودي. كما يتوفر لكل عميل 2 حبة في متاجرهم. خصم 12 ريال على سكر الأسرة ناعم، للكيس بوزن 10 كجم، ولكل عميل كيس واحد. بسعر 22.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم مول الرمضانية على الأرز خصم 16 ريال على أرز الوليمة وزن الكيس 10 كيلو جرام، للكيس بسعر 64.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال سعودي.

اشتري أرز مزة هندي بسمتي من أبو سنبلتين، كما أن وزن الكيس 10 كيلو جرام. بسعر 51.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال سعودي، ووفر 18 ريال. تخفيضات العثيم العملاقة على مختلف أنواع التمور والخضراوات اشتري تمر رطب سكري من إنتاج النخيل، للعلبة بوزن 1000 جم، بسعر 12.95 ريال سعودي.

اشتري تمر الأصيل خلاص فاخر، وزن العلبة 1000 كيلو جرام، مقابل 10.95 ريال سعودي. اشتري كيلو من كلمنتينا مغربية كبير، بسعر 4.95 ريال سعودي.

بصل أصفر للكيلو مقابل 3.95 ريال سعودي.

احصل على كيلو من الفلفل الحار الأحمر الطويل، سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي. أقوى عروض العثيم الرمضانية على اللحوم والجبن والحلويات اشتري كيلو من لحم عجل بلدي بدون عظم مقابل 47.95 ريال سعودي.

مرتديلا أمريكانا بقر متوفر في العثيم، للكيلو مقابل 25.95 ريال.

سعر كيلو الجبن الرومي من فيكتو مصري 34.95 ريال سعودي. خصم نصف السعر على تورتة بكريمة شوكولاتة وسط، للحبة بسعر 21 ريال بدلاً من 42 ريال سعودي.

اشتري كيلو من زبيب مقابل 13.50 ريال. عمر شويل - جدة أوفر عروض العثيم المميزة والمهمة على السلع الغذائية لشهر رمضان بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أوفر عروض العثيم المميزة والمهمة على السلع الغذائية لشهر رمضان بخصومات مذهلة لا تفوتها ALOthaim على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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