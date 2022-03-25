شوف تخفيضات مذهلة من عروض العثيم othaim offers

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تخفيضات رائعة جداً على الكثير من الأصناف المختلفة داخل أسواق عبد الله العثيم ضمن بروشور عروض العثيم الأسبوعية على مقاضي شهر رمضان المبارك، تتنوع المعروضات ما بين منتجات معبأة وجاهزة للتحضير من المأكولات والعصائر الشهية المختلفة، ويقدم العثيم مول خصومات تصل إلى نصف السعر على بعض الأصناف تحت شعار أسعار مجنونة بالإضافة إلى العروض الأسبوعية الأخرى، من بين السلع المتاحة الفواكه والخضراوات والأجهزة المنزلية وغيرها، وفيما يلي نوضح بعض من العروض المتاحة خلال هذا الأسبوع. عروض العثيم خصم بقيمة خمسمائة وخمسين ريال سعودي تحصل عليه من العثيم عند شراء شاشة سهم ال أي دي سمارت مقاس 50 بوصة، تعرض مقابل 949 ريال بدلاً من 1499 ريال.

عند شراء شاشة سهم ال أي دي سمارت مقاس 50 بوصة، تعرض مقابل 949 ريال بدلاً من 1499 ريال. عرض على مقلاة هوائية بانيكس سعة 2.5 لتر مقابل 169 ريال للحبة بدلاً من 327 ريال.

كاستر فوستر كلاركس وزن 450 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

عسل بورام اكاسيا وزن 500 جرام مقابل 24.95 ريال سعودي بدلاً من 37.25 ريال.

احصل على كيلو من البطاطس مقابل 1.95 ريال بدلاً من 2.75 ريال سعودي. أسواق العثيم طقم قدور سويت هوم غير لاصق مكون من 10 قطع مقابل 135 ريال بدلاً من 265 ريال بخصم نقدي 130 ريال.

عبوة وزن نصف كيلو جرام من حلاوة حلواني سادة سعر الحبة 12.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

احصل على طحينة حلواني سائلة وزن 500 جرام مقابل 15.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

مربى حلواني فراولة وزن 400 جرام مقابل 7.5 ريال بدلاً من 12.95 ريال. عرض بقيمة 9.95 ريال سعودي على مايونيز أمريكانا سعة 887 مل بدلاً من 21.95 ريال.

احصل على شراب حدائق أمريكانا نكهة شوكولاته بسعر 12.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال سعودي. العثيم مول احصل على عروض العثيم مول المميزة بشراء كيس من فيليه الدجاج الكبير مغلف بالخبز وزن كيلو جرام مقابل 20.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

كبة الكبير دجاج وزن 400 جرام سعر الحبة 9.5 ريال بدلاً من 15.5 ريال.

اشتري سمبوسة الكبير بالجبن وزن 340 جرام مقابل 8.75 ريال سعودي.

احصل على صدور دجاج ساديا مكعبات وزن كيلو ونصف مقابل 45.95 ريال بدلا من 66.95 ريال. Othaim offers قشطة المراعي وزن 170 جرام احصل على أربع حبات مقابل 10.95 ريال بدلا من 15.80 ريال.

احصل على حبتين من جبن المراعي برجر شرائح 10 حبة وزن 200 جرام مقابل 10.95 ريال بدلا من 17 ريال. عمر شويل - جدة تخفيضات مذهلة من عروض العثيم othaim offers - ثقفني

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