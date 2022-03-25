شوف عروض ساكو الأوفر على مختلف الأجهزة بخصومات مميزة لشهر رمضان

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عروض ساكو تتميز بعرض أفضل المميزات والمواصفات الرائعة على الأجهزة المختلفة. فالجميع يبحث عن المميزات والصفات ويقارن بين الأفضل بينهم للحصول المنتج الأفضل. لذلك قمنا بعرض أفضل الماركات المنتجات الرائعة والمميزة من خلال عالم ساكو لأفضل بخصومات مذهلة بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها. عروض ساكو الأوفر على المكانس الكهربائية الجديدة اشتري مكنسة كهربائية يدوية من هوميكس، تعمل بقوة 100 واط، بسعة 0.8 لتر، كما أنها تتميز بأنها قابلة للشحن. بسعر 169 ريال بدلاً من 199.75 ريال سعودي. خصم 130.75 ريال على مكنسة كهربائية ماركة فيليبس، تتميز بأنها تعمل بقوة 1800 واط. بسعر 349 ريال بدلاً 479.75 ريال سعودي.

وفر 80 ريال على المكنسة الكهربائية من بلاك ديكر، تتميز بعدة مواصفات هي تعمل بقوة 1400 واط. بالإضافة إلى أن سعة المكنسة 30 لتر، تتميز بأنها تستخدم في الرطب والجاف. بسعر 449 ريال بدلاً من 529 ريال سعودي.

احصل على المكنسة اللاسلكية من هوميكس، بسعة 5 لتر، وتعمل بقوة 150 واط، و22.2 فولت. بسعر 299 ريال بدلاً من 379.75 ريال سعودي.

احصل على خصم 700 ريال على مكنسة كهربائية من هوفر تعمل بقوة 1200 واط، تتميز بجودتها العالية في التنظيف. بسعر 899 ريال بدلاً من 1599 ريال سعودي.

لمن يعاني في تنظيف السجاد نقدم لكم مكنسة كهربائية متخصصة في تنظيف السجاد بدقة عالية. كما تتميز بسعة 5.7 لتر، وتعمل بقوة 800 واط. بسعر 1699 ريال بدلاً من 2399 ريال سعودي، ووفر 700 ريال. عروض ساكو الأوفر على حلول تقنية الهواء خصم 100 ريال على منقي الهواء من فيليبس، ويتميز الجهاز بقدرة على تقنية الهواء لمساحة تصل حتى 85 متر مكعب. بسعر 1599 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي. كما يمكنك تقسيط المنتج على مدار 6 أقساط تكلفة القسط 267 ريال.

وفر 200 ريال على جهاز الليزر بيور لإزالة الشعر بالومضات. بسعر 499 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

خصم 50.75 ريال على ماكينة قص وتهذيب الشعر والذقن من براون. بسعر 99 ريال بدلاً من 149.75 ريال سعودي. خصومات Saco الكبرى على حلول التنظيف احصل على توفير 60.75 ريال على ممسحة تنظيف الأسطح المختلفة. كما تتميز باحتوائها على أدوات تنظيف متعدد الاستخدامات 4*1، وتحتوي على لبادة تغسل 100 مرة، وتتصف بأنها طويلة الأمد. بسعر 199 ريال بدلاً من 259.75 ريال سعودي.

خصم 70.75 ريال على دعاسة أرضية، بسعر 199 ريال بدلاً من 269.75 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض ساكو الأوفر على مختلف الأجهزة بخصومات مميزة لشهر رمضان - ثقفني

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