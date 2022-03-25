نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً للحشرات.. طريقة عمل عجينة الصراصير بوصفة منزلية فعالة 100% وآمنة على الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة الصراصير في البيت من أهم ما تبحث عنه ربات البيوت خاصة وأن الصراصير والحشرات من شتى الأنواع يكثر تواجدها بحلول الصيف وبالأخص الصراصير ومن خلال ما يأتي نوضح أهم المكونات الأساسية والتي من خللها من الممكن أن نتخلص تماما من أي تواجد للصراصير وتعتبر تلك العجينة من أسهل ما يمكن عمله للتخلص تماما من أي وجود للحشرات وأهمها الصراصير، ومعا نتعرف على المكونات والطريقة المتبعة للتحضير.

طريقة عمل عجينة الصراصير في البيت

عمل عجينة الصراصير في البيت من خلال استعمال المكونات التي تتوفر في المنزل والتي تعمل على قتل الصراصير ومن أهم المكونات ما يلي:

القليل من مكون حمض البوريك.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

نصف كوب من المياه.

ربع كوب خل.

ملعقة بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من السكر.

ملعقة حليب بودرة.

طريقة العمل:

ما عليكِ سوى أن تقومي بإحضار وعاء ملائم وتقومي فيه بوضع كل المكونات التي تتوفر لديكِ لعمل وصفة التخلص التام من الصراصير، ومن الممكن أن تستعيني بالعجينة الأقرب للسائل وتقومي بعمل توزيع جيد لتلك الخلطة والعجينة سهلة الإعداد منزليا على أن يكون التركيز بشكل أكبر على المناطق التي يتوقع فيها تواجد الصراصير ومن أهمها غرفتي الحمام والمطبخ، ومن الممكن التخلص تماما من الصراصير حال الانتظام على عمل تلك العجينة ونشرها بزوايا وأرجاء المنزل مرتين أسبوعيا.

طريقة الخل وصودا الخبز للتخلص من الصراصير

من أهم الطرق التي من الممكن أن تساعد في الطرد التام لحشرة الصراصير هي تلك الطريقة المتميزة والتي فيها يتم الخلط ما بين الخل مع مكون صودا الخبز للحصول على المنزل نظيف تماما وخالي من أي تواجد للحشرات حيث يعمل الخل على لتعقيم التام للمنزل وبيكربونات الصوديوم من المواد التي تهيج جهاز الصراصير التنفسي وتساعد في قتلها.

ورق الغار المحترق

رائحة البخور المتصاعد من الحرق لورق الغار من الممكن أن تكون من بين أهم الأسباب في الطرد التام لأي تواجد للحشرات والصراصير من المنزل ناهيك عن قدرة المكون على تعطير وتعقيم مختلف أرجاء وجنبات المنزل.