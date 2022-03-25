شوف متعت التسوق الآن مع عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية للأجهزة والأدوات المنزلية

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم لكم متعة التسوق على مجموعة هائلة من الأجهزة الكهربائية المنزلية التي لا غنى عنها في مطبخ كل ست بيت عصرية تهتم بصحة أبنائها لعمل أجمل وأشهر الوصفات وخصوصاً في أيام رمضان المبارك، ولأن مجموعة شركات لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق تراعي دائماً بأن تكون جزء من مناسبات عملائها القيمين، ولذلك تقدم مجموعة من عروض اليوم على الأدوات المنزلية التي تساعدها على تقديم الأفضل دائماً لأسرتها.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت اليوم للأدوات المنزلية:

سمارت كيتشن قدر ضغط ألومنيوم سعة 3 لتر بسعر 55 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

كوركوماز طقم أواني طهي ستانلس ستيل مجموعة مكونة من تسع قطع بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

شيفلاين طقم أواني طهي مكون من 14 قطعة عملية وبألوان عصرية في غاية الروعة والذوق فقط بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

وأقوى العروض على برستيج طقم أواني طهي مكون من سبع قطع فقط بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 289 ريال.

لومينارك أكواب زجاج باليد موحده للاستمتاع بأفضل المشروبات فقط بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 28 ريال.

جون لويس فنجان وصحن مع ستاند متوفر بألوان متنوعة بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 120 ريال.

لوك آند لوك إبريق مياه مع غطاء سعة 1.1 لتر بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال.

وأقوى العروض على بورميولي روكو أكواب زجاج ماسي أرجواني مجموعة مكونة من ثلاث قطع بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية من أجهزة المطبخ:

ولعمل أشهى الأصناف والموانئ في عزومات رمضان تقدم لكم مجموعة لولو هايبر ماركت عروض تنافسية على مجموعة مختارة من الافران الكهربائيه بأحجام مختلف، وأيضاً لم تنسى عروض المقلاة الهوائية بدون زيت لعمل وجبات صحية في فطور رمضان، وكل عام وانتم بخير.

غلاية كهربائية من أيكون سعة 1.7 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

شواية كهربائية من أيكون بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

صانع خبز عربي 2*1 من أيكون فقط بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال.