نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألحقي نضفي بيتك قبل رمضان طريقة تنظيف الكنب بدون ماء في دقائق بدون تعب ولا حك وصفة سحرية فعالة في المقال التالي

تسعى ربات المنازل إلى التعرف على طرق تنظيف الكنب بدون ماء وذلك لما يسبب الماء الكثير من الملوثات إلى جانب عبث الاولاد الدائم بالماء لذلك استطعنا أن نجد لكم طريقة تنظيف الكنب بدون ماء وسوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال. مكونات وصفة تنظيف الكنب بدون ماء عصير ليمون.

خل.

ملعقة بكينج بودر.

زيت عطري. طريقة تحضير وصفة تنظيف الكنب بدون ماء نقوم بتنظيف الكنب بواسطة فوطة مجففه من أي بقايا طعام عليها او أتربة.

نحضر عصير الليمون ونضعه في وعاء ونضع عليه الخل ونقوم بتقليبهم جيدا.

نضع البيكنج بودر على هذا الخليط ونقوم بتقليبهم جيدا.

نضع بعد ذلك زيت عطري ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس.

نضع الخليط في بخاخ ونقوم برش الكنبة ومسحها بالفوطة جيدا وسوف نلاحظ مدى نظافتها والتخلص من البقع نهائيا بواسطة هذا الخليط. نصائح لبقاء الكنب نظيفًا دائمًا تغطية الكنب بالمفارش الخاصة به لمنع أي بقايا طعام أو اتربة من السقوط عليه.

الحرص على مسح الكنب بشكل يومي.

عدم تناول اي طعام عليه أو تناول اي مشروبات عليه أيضا.

الحرص على جلوس الأطفال في وضعية صحيحة عليه.

عدم خلع شلت الكنب والعبث بها من قبل الأطفال.

ولا بد من تهوية الكنب للتخلص من أي روائح كريهة.

الحرص على تنظيف الكنبة من أي بقع تتساقط عليها فور نزولها.

الحرص على تنظيف الكنبة من أي بقع تتساقط عليها فور نزولها. كما أنه يجب شراء مفارش للكنب ذات بطانة داخلية وذلك لكي تمنع وصول أي ماء أو بقع لكسوة الكنب.

لا بد من الحرص دائما على مسح الكنب بفوطة مبلله بواسطة المطهر بشكل يومي.

كما أنه عند تواجد بقع صعبة الإزالة يجب فركها بفرشاة التنظيف مع السائل الذي قمنا بوصفة لكم. عمر شويل - جدة ألحقي نضفي بيتك قبل رمضان طريقة تنظيف الكنب بدون ماء في دقائق بدون تعب ولا حك وصفة سحرية فعالة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألحقي نضفي بيتك قبل رمضان طريقة تنظيف الكنب بدون ماء في دقائق بدون تعب ولا حك وصفة سحرية فعالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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