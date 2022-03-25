تنظيف الممبار في الكبة أو الخلاط بسرعة والتخلص من الزفارة بدون حك

يعتبر الممبار من الأطعمة الشهية التي يحبها كل بيت مصري ولا يمكن الاستغناء عنه علاوة على إنه غني بالبروتينات المفيدة لصحة الإنسان وسوف نقوم بعرض عمل الممبار في الكبة بطريقة سهلة وبسيطة والتخلص من الزفارة التي يمكن أن تضايق ربات البيوت

طريقة عمل الممبار في الكبة أو الخلاط بدون ما يتقطع :-

أولاً يتم غسل الممبار جيداً بالماء. يتم قلب الممبار إلى الناحية الأخرى باليد أو عن طريق عصا صغيرة بإدخالها داخل الممبار وقلبه إلى الناحية الأخر ويتم غسله مرة أخرى. نضع الممبار في وعاء واسع ونضيف إليه كوب من الخل وليمونة واحدة وقليل من الملح. ويترك حوالي نصف ساعة حتى ينقع حتى نضمن تنظيفه جيداً. يتم وضعه في الخلاط أو الكبة ويتم ضربه في الخلاط جيداً. ونضيف إليه القليل من الملح فبهذه الطريقة نحصل عليه بطريقة لامعة وسهلة وشهية. ويتم حشوه بعد ذلك بالأرز وسلقه وتحميره وبذلك نحصل على أشهى طبق ممبار وبدون أي زفارة.

فوائد الممبار:-

يعد الممبار من الأطعمة الشهية الغنية بالفسفور فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الفسفور اللازم لصحة الإنسان. يحتوي الممبار على فيتامين ب12اللازم لتقوية الأعصاب. يحتوي الممبار على نسبة من الكالسيوم التي تحافظ على سلامة عظام الجسم. يحتوي الممبار على كثير من العناصر والأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والماغنسيوم. يحتوي الممبار على عنصر الزنك والحديد وبذلك مفيد جداً في علاج أمراض الأنيميا وفقر الدم. يحتوي الممبار على مواد مضادة للأكسدة والميكروبات والفيروسات. ينصح السيدة الحامل بتناوله على الأقل مرة كل أسبوعين لما يحتويه من عناصر متكاملة. يعزز نسبة الطاقة في الجسم ويمنحه الطاقة اللازمة لبذل المجهود والقيام بالعمل. يساعد على سلامة العظام.

فالممبار فوائد لا تعد ولا تحصى ولا يمكن حصرها وبذلك نكون قد عرضنا في هذا المقال طريقة عمله وفوائده الكثيرة للغاية.