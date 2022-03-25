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تخزين الثوم من الأشياء الضرورية التي نحتاجها في الكثير من الأكلات حيث يعطي الثوم الطعام طعم مختلف، كما يحتوي على عناصر غذائية عالية، ويعمل على تطهير الأمعاء، وتعاني الكثير من النساء من تخزين الثوم داخل الفريزر حيث يجعل باقي الأطعمة تأخذ رائحة الثوم، ولكن هناك طريقة سحرية تجعلك تحتفظين بالثوم من السنة للسنة، وذاك دون أن يغير الثوم من طعمة أو رائحته ، كما يمكنك تخزين كميات كبيرة جدا، خاصة أن شهر رمضان علي الأبواب ونحتاج وقت طويل لتجهيز الطعام. طريقة تخزين الثوم كيلو من الثوم.

ملعقتين من الملح.

ربع كوب زيت.

برطمان زجاجي معقم. طريقة تخزين الثوم في الفريزر: نحضر كل كمية الثوم ونضعها في طبق عميق به ماء ليسهل عملية التقشير.

نقوم بتقشير الثوم وغسلة جيد.

نقطع الجزء الغامق الموجود في الأطراف.

نضع الثوم في الكبة الكهربائية أو باستخدام الهاون اليدوي ونقوم بفرمه الثوم وتنعيمة جيدا.

نضع الثوم في الكبة الكهربائية أو باستخدام الهاون اليدوي ونقوم بفرمه الثوم وتنعيمة جيدا. نضيف الملح الى الثوم ونخلطه مع حيدا هذه الخطوة تسهل عليك الأخذ من الثوم دون إخراجه بوقت كبير من الفريز.

نضع الزيت علي الثوم مما يجعل الزيت الثوم يحتفظ برائحته مدة طويلة.

يتم حفظ الثوم في برطمان زجاجي لأن الزجاج يمنع انتشار رائحة الثوم داخل الفريز ويحافظ على باقي الأطعمة الموجودة.

او نقوم بوضع الثوم في أكياس الثلاجة ونفردها داخل الأكياس جيدا.

واستخدام ظهر السكينة نقوم بتحديد الثوم مربعات صغيرة نقوم بأخذها عند الحاجة.

نقوم بتجميع كل الاكياس ونضعها في علبة ثلاجة وحفظها في الفريزر.

يجب عدم ترك الثوم خارج الفريزر لفترات طويلة لأن ذلك يسرع من إفساد الثوم.

تعقيم البرطمان قبل تخزين الثوم داخله.

الزجاج افضل انواع الخامات لحفظ الثوم داخل الفريزر. عمر شويل - جدة طول عمرنا بنخزن الثوم غلط طريقة تخزين الثوم بالفريزر من السنة للسنة ومانة طازجة من غير اي روائح نهائي: - ثقفني

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