نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود اليوم الجمعة 25 مارس 2022 خصومات تصل 50% بمناسبه شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بن داود اليوم والتي يفضلها جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية علي العديد من العروض حيث تقدم لعملائها جميع ما يحتاجونه من ملابس واحذيه ومستلزمات وسلع غذائية في كل أسبوع كي يتمكنو من الاستفادة من هذه المنتجات حيث تقدم تخفيضات تصل إلى نصف الثمن لهم كي يتمكن الجميع من الشراء والاستفادة من العرض المميز للغايه حيث أن هناك العديد من العروض اليومية التي تقدمها.

عروض بن داود اليوم

يمكن لكم الاستماع بأحدث عروض بن داود اليوم في يوم الجمعة 25 مارس التي نقدمها لكم والتي سوف نعرض لكم مجل العروض الخاصة كي تستفيدوا من المنتجات وتتعرفوا عليها حيث يمكن لكم الذهاب إلى المتاجر والأسواق في جده والرياض ومكه والاستمتاع بجوله التسوق مع العائلة والاستفادة من الخصومات المميزة والتي لا تقبل المنافسة حيث إن عروض بن داود تحتوي علي الفواكه والخضروات واللحوم والمعلبات الغذائية والألبان بمختلف أنواعها.

مجله عروض بن داود مكه

تشمل عروض بن داود جميع أنواع اللحم حيث تحتوي علي ظهر بقري برازيلي بسعر 49 ريال سعودي وحشوه سمبوسه ولحم بالخضار بسعر 39.95 ريال سعودي كما تضم أيضا شرائح لحم بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي كما تحتوي علي مفروم اللحم البقري البرازيلي وسجق بقري وشاورما لحم بقري أيضا ودجاج اليوم كامل وقطع دجاج التمنيه بخصومات مذهله للغايه فسارعوا بالاستفادة من هذا العرض قبل اقتراب شهر الخير.

تحتوي عروض بن داود علي العديد من الخضروات حيث تشمل الكوسه والزنجبيل وأيضا الخس المدور والفواكه كالتفاح والكمثري ومانجو طبيعي والعنب الأبيض والبطاطس بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو الواحد كما تحتوي علي كافه أنواع الألبان ومشتقاته من جبن حيث تحتوي علي الجبن الرومي المصري وجبن شيدر وجب بر يزيدون وجبن مثلثات أيضا وجميع أنواع الأرز والزيوت الطبيعية .

كما تضم أيضا جميع أنواع التمر حيث تحتوي علي التمر عجوه بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو وتمر سكري بسعر 24.95 ريال سعودي وبلح مستورد وأيضا وتمر خضري وتمر خلاص بسعر 15.95 ريال سعودي كما تقدم جميع أنواع المشروبات الطبيعية مثل مشروب تانج ولبن نيدو وأرز بسمتي الشعلان والجبن المطبوخ وزيت الزيتون.

هناك تخفيضات حصريه لجميع المواطنين بمناسبه اقتراب شهر الخير علي جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال والأطفال من عروض بن داود حيث تقدم ملابس نسائي بسعر 19 ريال سعودي وأيضا ملابس أطفال بسعر 21 ريال سعودي وبدله رجال و بنطلون رجالي أيضا.

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