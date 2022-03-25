نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم الجمعة 25-3-2022 في البنوك المصرية مقابل عملة الجنيه المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار اليوم الجمعة يعد هذا الموضوع في الوقت الراهن من أكثر الموضوعات بحثًا وتداولًا على العديد من مواقع الإنترنت المختلفة، وتطبيقات السوشيال ميديا المتنوعة، لهذا سوف نوضح لكم في هذا المقال سعر الدولار في الوقت الراهن، بالإضافة إلى تناول عدد من النقاط الخاصة بهذا الموضوع.

سعر الدولار اليوم الجمعة

منذ حلول يوم الاثنين من الأسبوع الجاري الموافق لتاريخ الثاني والعشرين من شهر مارس لعام 2022 ميلاديًا، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العديد من العملات الأجنبية التي من بينها الدولار الأمريكي، وقد حدث هذا الأمر نتيجة لقيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، وتصحيح سعر الجنيه المصري.

واصل الدولار أمس الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس لعام 2022 ميلاديًا ارتفاعه واستمراره في الصعود والزيادة مقارنة بالجنيه المصري.

حيث وصل سعر الشراء الخاص البنك الأهلى المصري إلى قيمة 18.320 جنيه، ووصل سعر الشراء في بنك مصر إلى نفس السعر.

أما بالنسبة لسعر البيع، فقد بلغ سعر بيع الدولار الواحد في البنك الأهلي المصري قيمة 18.420 جنيه، ويباع في بنك مصر أيضًا بنفس القيمة.

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

كما وضحنا لكم أعلاه أن سعر الشراء والبيع للدولار الواحد في البنك الأهلي وبنك مصر ثابتًا.

ومن المعروف أنه يوجد العديد من البنوك الأخرى في جمهورية مصر العربية.

لهذا سوف نوضح لكم في السطور التالية سعر الشراء والبيع في كل بنك من هذه البنوك على حدى.

قيمة شراء وبيع العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري

وصل سعر الشراء إلى قيمة 18.303 جنيه.

أما سعر البيع فقد وصل إلى قيمة 18.435 جنيه.

سعر شراء وبيع الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الشراء إلى قيمة 18.420 جنيه.

وسعر البيع وصل إلى قيمة 18.420 جنيه

سعر شراء وبيع الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الشراء إلى قيمة 18.423 جنيه مصري.

أما عن سعر البيع فقد وصل إلى قيمة 18.436 جنيه مصري.

سعر شراء وبيع الدولار في بنك الإسكندرية