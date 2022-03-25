كيفية كتابة الإسم على صور جمعة مباركة (تهنئة جمعة مباركة)

يبحث الكثير من الناس كل خميس وجمعة عن طريقة سهلة في كتابة الإسم على صور جمعة مباركة لتهنئة الأقارب والأحباء في هذا اليوم المبارك (يوم الجمعة) أفضل أيام الأسبوع، حيث هناك عدة طرق متنوعة لكتابة الإسم على صور المعايدات لجميع المناسبات، ولكننا سوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة أسهل طرق كتابة الإسم على الصور بخطوات بسيطة، وإليكم التفاصيل:

طريقة كتابة الإسم على صور جمعة مباركة

فيما يلي بعض أكثر الصور المتداولة المختلفة لكتابة اسمك عليها وإرسالها للأصحاب والأقارب عبر الواتس أب أو الماسنجر، وغيرهم من طرق المراسلة الإلكترونية لمعايدتهم باليوم الأسبوعي المبارك (يوم الجمعة)، حيث يعتبر المسلمون في جميع الدول أن هذا اليوم من أفضل أيام الأسبوع، وبم أنه يوم العطلة في ذات الوقت فمن خلاله يستطيع الناس التواصل مع بعضهم البعض برسالة مليئة بالأماني الطيبة والورود العطرة تسمل نفحات ذلك اليوم المبارك.

خطوات كتابة الإسم على الصورة وإرسالها بسلاسة

تتلخص خطوات كتابة اسمك على صورة للتهنئة بمناسبة ما في الأربع خطوات التالية:

أولا”: إختر الصورة التي تريد كتابة الإسم عليها. ثانيا”: افتحتها من خلال برنامج الرسام للكتابة علىها بضغطة واحدة من خلال (insert text)، اكتب اسمك باللغة العربية (عشرة أحرف في اسم واحد بالأكثر). ثالثاً: اختيار حجم الخط ولونه من برنامج كتابة الاسم من bold، color، font. رابعاً: اضغط حفظ الصورة بعد تظبيتها كما ترغب، ثم إرسلها لمن ترغب.

تهاني ومعايدات للجمعة المباركة من خلال الرسائل

نسأل الله العظيم يوم العرض الكريم أن يحفظك. اللهم عطر قلبه بالإيمان، وعقله بالإسلام، وتقبل منه صلاته، وأحسن عمله. اللهم في هذا اليوم الكريم نسأل رب العرش العظيم أن يزد من حسناتك، وينزع من سيئاتك. يوم كريم ملئ بالنفحات نسألك يا ربنا أن تكرمنا فيه، وتزدنا من بركته.

رسائل تهنئة جمعة مباركة

يمكنكم أحبائي في الله كتابة رسالة من رسائل التهنئة المنتشرة عبر موقع ثقفني مع الصورة للتعبير لأصحابك وأحباؤك عن تقديرك لهم خلال هذا اليوم المبارك، وتشجيعا لهم أيضاً بالتواصل وربط حبال المحبة دائماً بينكم.