نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات منزلية لتنظيف الحوائط من الأقلام الجاف والرصاص والألوان بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأشياء المزعجة التي تستاء منها ربة المنزل هو كتابة أطفالها على الحوائط بالأقلام الجاف أو الرصاص أو رسمهم بالألوان الخشب على الحوائط وتجد الكثير من الأمهات صعوبة في تنظيف الحوائط بسهولة ولا يمكن إستعمال أشياء خشنة لإزالتها لضمان عدم تجريح الحوائط ولكن لا تقلقي فبعد هذا اليوم لن تحزني مرة أخرى على الحوائط بل وسوف تتركين أطفالك يكتبون بكل حرية على الحوائط فاليوم سأقدم لكي عدة طرق سهلة ومجربة وإقتصادية لتنظيف الحوائط بكل سهولة وبدون مجهود.

مكونات وطريقة تنظيف الحوائط بقشر الليمون:

قشر ليمون.

كيس من البكم بودر.

2 معلقة كبيرة من البرسيل الجل.

نصف كوب من كلوركس الألوان.

زجاجة فارعة مزودة ببخاخ.

قطعة قماش قطنية.

أولا نقوم بسلق قشر الليمون في كوب من الماء وبعد أن يسلق نقوم بتصفيته في وعاء ونضع عليه كيس البكم بودر أو صودا الخبز ثم البرسيل الجل ثم الكلوركس الألوان بدون إضافة الكلور وبواسطة معلقة خشبية نقوم بمزج كل المكونات ونحضر الزجاجة ونقوم بصب الخلطة في الزجاجة مع تصفيتها في مصفى ضيقة من أى شوائب لليمون ثم نقوم ببخ الوصفة على الحوائط المكتوب عليها ونقوم بالمسح بقطعة القماش القطنية أو الفوطة دون الحاجة إلى دعك أو مجهود وسوف تختفي كل الرسومات والكتابة من الحائط.

مكونات وطريقة تنظيف الحوائط:

120 جرام من الكحول.

120 جرام من التنر.

زجاجة فارعة.

قطعة قماش نظيفة.

نقوم بمزج الكحول والتنر معا وصبهم في الزجاجة ونقوم برش الحوائط المتضررة ونقوم بمسحها بكل سهولة ويسر بواسطة القطعة القطنية، وستحصلين على حائط نظيف تماما.

مكونات وطريقة تنظيف الحوائط بمعجون الأسنان:

معجون أسنان أي نوع.

فرشاة أسنان.

قطعة قماش قطنية.

وهذه الوصفة تصلح للحوائط الملونة والبيضاء أيضا نقوم بوضع المعجون على الحوائط التي بها الكتابة ونوزعه على الكتابة ونترك المعجون على الحائط من ربع ساعة إلى ثلث ساعة ثم نقوم بمسح المعجون بالقماشة القطنية بكل سهولة.

مكونات وطريقة تنظيف الحوائط بالمطهر:

كوب صغير من الكلور.

2 معلقة كبيرة من سائل تنظيف الأطباق.

نصف كوب من المطهر.

أسفنجة ناعمة.

نقوم بمزج المكونات ثم نغمس الأسفنجة في الخليط ونقوم بدعك الحائط بها، ومن الجدير بالذكر أن كل الوصفات السابقة تصلح للحوائط الزيتية والبلاستيك أيضا.