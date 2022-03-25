شوف أسعار عروض رمضان بنده سعودية مهرجان تخفيضات عروض كبرى في أسواق بنده

عروض رمضان بنده خصومات كبرى في مول بنده السعودية، معارض بنده من كبرى الأسواق المنتشرة في المملكة العربية السعودية وتنتشر ايضا في الدول العربية، ومجددا مع اقتراب شهر رمضان طرحت أسواق بنده عروض كثيرة على مأكولات من لحوم ودواجن ومنتجات الألبان والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ وكافة ما يحتاج إليه المنزل، كما يمتاز بنده بعروض متعددة تنافس كل الأسواق في سعودية، سارعوا بشراء منتجات المطروحة من كبرى الشركات التي يبحث عنها العملاء.

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مكرونة ايطاليانو وزن 400 جرام للكيس الواحد عدد 5 حبات من مكرونة بأشكال مختلفة ومتنوعة سعر 5 أكياس مكرونة 10ريال سعودي متوفر في بنده سعودية. عرض خاص على دجاج ساديا كرتونة تحتوي على 10 قطع من دجاج وزن دجاجة كيلو و100 جرام الكرتونة عليها خصم 25% في عروض رمضان بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 165 ريال سعودي. دجاج دو عبوة كرتون تحتوي على دجاج دو مجمد عدد 10 حبات وزن 1100 جرام سعر عبوة 138 ريال سعودي.

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