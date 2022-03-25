نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار عروض رمضان بنده سعودية مهرجان تخفيضات عروض كبرى في أسواق بنده في المقال التالي
عروض رمضان بنده خصومات كبرى في مول بنده السعودية، معارض بنده من كبرى الأسواق المنتشرة في المملكة العربية السعودية وتنتشر ايضا في الدول العربية، ومجددا مع اقتراب شهر رمضان طرحت أسواق بنده عروض كثيرة على مأكولات من لحوم ودواجن ومنتجات الألبان والأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ وكافة ما يحتاج إليه المنزل، كما يمتاز بنده بعروض متعددة تنافس كل الأسواق في سعودية، سارعوا بشراء منتجات المطروحة من كبرى الشركات التي يبحث عنها العملاء.
أسعار عروض بنده أسعار عروض بنده السعودية
بشراء تلك العروض المقدمة من بنده مول السعودية بأسعار تنافسية لمنتجات ذات نوعية جيدة من ماركات كبرى لكي ترضي كل عملائها، واليوم سنعرض لكم كبرى عروض أسواق بنده الجديدة من كل ما يشغل بالك وتفكر في شراءه لسد حاجات المنزل
- مكرونة ايطاليانو وزن 400 جرام للكيس الواحد عدد 5 حبات من مكرونة بأشكال مختلفة ومتنوعة سعر 5 أكياس مكرونة 10ريال سعودي متوفر في بنده سعودية.
- عرض خاص على دجاج ساديا كرتونة تحتوي على 10 قطع من دجاج وزن دجاجة كيلو و100 جرام الكرتونة عليها خصم 25% في عروض رمضان بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 165 ريال سعودي.
- دجاج دو عبوة كرتون تحتوي على دجاج دو مجمد عدد 10 حبات وزن 1100 جرام سعر عبوة 138 ريال سعودي.
عروض بنده رمضان 2022 مهرجان تخفيضات الأسماك
- سمك فيليه قاروص بالجلد وزن كيلو جرام بسعر 43 ريال سعودي، روبيان جمبري مزرعة طازج بسعر 28 ريال سعودي بدلا من 31 ريال سعودي.
- ستيك سلمون نوعه نرويجي مجمد سعر كيلو 70 ريال سعودي بدلا من 85 ريال سعودي، فيلية سلمونح مجمد سعر كيلو 80 ريال سعودي.
- سمك هامور طازج متوفر في أسواق بنده بسعر 35 ريال سعودي، سمك طازج حريد وزنها من 300 إلى 500 جرام يبلغ سعر الكيلو من تلك السمك 18 ريال سعودي، كيلو سمك شعور حجم صغير بسعر 11 ريال سعودي.
- سمك مكرونة طازج غير مجمد سعر وزن كيلو جرام 10 ريال سعودي، سلمون نوريجي وزن سمكة من كيلو تصل إلى ثلاثة كيلو سعر كيلو واحد 60 ريال سعودي سمك سلمون مجمد، يوجد لدى أسواق بنده جمبري بحري طازج حجم 30%40، سعر الكيلو 85 ريال سعودي بدلا من 96 ريال سعودي توفير بعروض رمضان مبهرة.
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