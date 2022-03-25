شوف اشتري واحد واحصل على الأخر مجاناً بنده السعودية أقوى عروض منتجات العناية بالبشرة والشعر وخصومات تصل لنصف السعر

اشتري واحد واحصل على الآخر مجاناً بنده السعودية أقوى عروض منتجات العناية بالبشرة والشعر، الروتين اليومي للبشرة أو الشعر من أهم الأمور بالنسبة لكل سيدة تسعى للحفاظ على جمالها وشبابها لأطول فترة ممكنة، ولذلك تنفق الكثير من الأموال على منتجات العناية بالبشرة والشعر ومنتجات النظافة الشخصية، ولذلك قدمت شركة بنده بالمملكة بالسعودية مفاجأة لكل امرأة سعودية بمناسبة أقتراب شهر رمضان الكريم وهي خصومات رائعة على جميع منتجات العناية الشخصية تصل إلى نصف السعر وإلى جانب هذه التخفيضات الرائعة عندا شراء أي منتج سوف تحصل على الأخر مجانًا، سوف نقدم لكم هذه العروض المميزة بالصور.

اشتري واحد واحصل على الأخر مجاناً تخفيضات كريمات تنعيم البشرة للجسم

تقدم شركة مجموعة رائعة من كريمات تنعيم البشرة وتعطير الجسم، عند شراء أي منتج منهما سوف تحصل على المنتج الأخر كهدية إلى جانب التخفيضات الرائعة على هذه المنتجات ومن أهم هذه المنتجات الأتي:

لوشن للترطيب البشرة بعد الأستحمام والحصول على رائحة رائعة ماركة جونسون وزن 45 مل، بسعر 24.95 بدلاً من سعر 49.90 ريال.

لوشن لعناية بالبشرة وتنعيمها وترطيبها من فازلين وزن 400 مل، بسعر 26.25 بدلاً من 52.50 ريال.

كريم للحصول على بشرة ناعمة ونضرة من نيفيا وزن 400، بسعر 28.75 ريال بدلاً من 57.50 ريال.

لوشن للإهتمام بالبشرة من ماركة دوف الشهيرة حجم 400 مل، بسعر 24 ريال بدلاً من 48 ريال.

اشتري واحد واحصل على الأخر مجاناً تخفيضات كريمات تنعيم البشرة للوجه

يمكنك الآن الحصول على منظف للوجه ماركة بوندس وزن 100 جرام، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 59.90 .

سكراب لبشرة الوجه من كوستي حجم 120 مل، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 59.90 ريال .

رغوة لتفتيح الوجه من شركة بوندس وزن 100 جرام، بسعر 30.95 ريال بدلاً من 61.90 ريال.

غسول للوجه ماركة فير اند لوفلي حجم 150 جرام، بسعر 35.95 بدلاً من 71.90 ريال.

عروض وتخفيضات الشامبوهات والعناية بالشعر

شامبو ماركة دوف لحماية الشعر من التساقط وزن 400 مل بسعر 15.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

شمبو وبلسم الترا دو حجم 600 و 400 مل بسعر 17.95 26.95 ريال.

شامبو برت بلس لتنعيم وحماية الشعر من التلف وزن 600 مل، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 27.95.

شامبو وبلسم وبديل الزيت من إلفيف وزن 400 مب و 300 مل، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 24.25.

قدمنا لكم اشتري واحد واحصل على الأخر مجاناً بنده السعودية أقوى عروض منتجات العناية بالبشرة والشعر وخصومات تصل لنصف السعر.