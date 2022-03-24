نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات مكتبة جرير بالسعودية على الجوالات الذكية في المقال التالي

خصصت شركة مكتبة الجرير في الأجهزة الإلكترونية والتي تنتشر فروعها في أنحاء المملكة؛ وتم إنشاء مكتبة الجرير وكانت مكتبة صغيرة في مدينة الرياض والأن أصبحت فروعها منتشرة في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية وتقدم شركة الجرير عروض وخصومات وأيضا تسهيلات في السداد وسنتعرف اليوم على أهم عروض شركة مكتبة الجرير على الهواتف النقالة بمناسبة شهر رمضان المبارك. عروض مكتبة الجرير على الهواتف النقالة: شاومي 11 لايت 5G سعة تخزين 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام متاح لون أزرق زاهي ومتوفر بخصم 6% ليصبح سعره بعد الخصم 1399 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي، بالإضافة إلى خصم إضافي بقيمة 20% عند إستخدام بطاقات الراجحي الإئتمانية مسبقة الدفع.

أبل أيفون إس أي الإصدار 3 سعة تخزين 128 جيجا بايت 5G بلون سماء الليل بسعر 2299 ريال سعودي بالإضافة إلى خصم إضافي بقيمة 20% عند إستخدام بطاقات الجارحي الإئتمانية مسبقة الدفع. أبل أيفون 13 برو سعة تخزين 128 جيجا بايت 5G متوفر بلون أخضر صنوبري بسعر 4699 ريال سعودي بخضم إضافي 20% عند إستخدام بطاقات الراجحي الإئتمانية مسبقة الدفع. شاومي 11T سعة تخزين 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأبيض مون لايت بخصم فوري بقيمة7% ليكون سعره بعد الخصم 1849 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي بالإضافة إلى وجود خصم إضافي بقيمة 20% عند إستخدام بطاقات الراجحي الإئتمانية مسبقة الدفع.

ومتوفر جوال هونر 8X بسعة تخزين 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام 4G متوفر باللون الفضي متوفر بسعر 949 ريال سعودي.

متاح للطلب المسبق هاتف هونر 8X بسعة تخزين 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام 4G متاح اللون الأسود بسعر 949 ريال سعودي.

متاح هاتف أوبو رينو 7 سعة تخزين 256 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأسود بسعر 1999 ريال سعودي.

هاتف هونر X8 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام 4G محيطي أزرق بسعر 949 ريال سعودي. أوبو رينو 7 برو سعة تخزين 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأزرق ومتوفر أيضا باللون الأسود إستارترايلس بسعر 2799 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام 5G متوفر باللون الأبيض بسعر 1599 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

سامسونج جالكسي إيه 13 بسعة تخزين 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام 4G متوفر باللون الأسود بسعر 649 شامل ضريبة القيمة المضافة. عمر شويل - جدة خصومات مكتبة جرير بالسعودية على الجوالات الذكية - ثقفني

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