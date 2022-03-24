نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض اكسترا السعودية على الشاشات والجوالات وخصومات حتى 70% في المقال التالي
شركة إكسترا المتحدة للإلكترونيات والأجهزة المنزلية من الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وخاصة الهواتف النقالة الذكية وشاشات التلفزيون الأندورويد والتي تأسست عام 2003 ميلاديا في المملكة العربية السعودية والتي أصبحت الأن تمتلك أكثر من 47 معرض متوزعة داخل أنحاء المملكة العربية السعودية وتعد شركة إكسترا من أكبر شركات التجزئة في المملكة العربية السعودية، كما توفر شركة إكسترا العديد من الماركات لأجهزة الهواتف النقالة الذكية وشاشات التلفاز الأندورويد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لإتاحة فرص الإختيار المتعدد لدى المستهلك وتقدم شركة إكسترا المتحدة عدة من العروض والخصومات وبتسهيلات في السداد تصل لمدة 36 شهرا وبخصومات تصل إلي 50% وسنتعرف سويا على أفضل أنواع الشاشات الأندرويد والهواتف الذكية التي تقدمها الشركة إلى عملائها.
عروض إكسترا على الهواتف المحمول
- سامسونج جالكسي إس 22 ألترا 5G بسعة تخزين 256 جيجا بايت والمتوفر باللون الأخضر المميز والذي يتوفر بسعر 5499 ريال سعودي بتسهيلات في السداد.
- أبل أيفون 13 بروماكس 5G بسعة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بلونه الذهبي المذهل بخصم 5.26% ليصبح سعره بعد الخصم 5399 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي.
عروض إكسترا على الشاشات
تمنحك شاشات التلفزيون الذكية الأندرويد مشاهدة فائقة الوضوح والدقة لكل البرامج المفضلة لديك وكذلك يمكنك من خلاله الدخول إلي مواقع التواصل الإجتماعي بكل أنواعها والإستمتاع بها على شاشات كبيرة ومتابعة مباريات الكرة المفضلة لدى الجميع وخاصة الرجال بكل دقة ووضوح.
- تي سي إل تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي ومتوفر عليه خصم 28.38% ليصبح سعره بعد الخصم 2499 ريال سعودي بدلا من 4399 ريال سعودي.
- سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح والذي يتوافر بخصم كبير يصل إلي 63.64% ليصبح سعره بعد الخصم 1999 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي والذي تتوافر معه هدية بقيمة 599 ريال سعودي، ويعتبر هذا العرض من العروض الممتازة فبادر بالحصول على العرض فورا.
- إل جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكى بسعر 5599 ريال سعودي وتقدم شركة إكسترا عليه مجموعة من الهدايا القيمة.
- هومز تليفزيون 43 بوصة فائق الوضوح ذكي متوفر بثلاث مداخل أم أي 2 مدخل يو إس بي بسعر 1099 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.
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