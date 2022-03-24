شوف أفضل عروض اكسترا السعودية على الشاشات والجوالات وخصومات حتى 70%

شركة إكسترا المتحدة للإلكترونيات والأجهزة المنزلية من الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وخاصة الهواتف النقالة الذكية وشاشات التلفزيون الأندورويد والتي تأسست عام 2003 ميلاديا في المملكة العربية السعودية والتي أصبحت الأن تمتلك أكثر من 47 معرض متوزعة داخل أنحاء المملكة العربية السعودية وتعد شركة إكسترا من أكبر شركات التجزئة في المملكة العربية السعودية، كما توفر شركة إكسترا العديد من الماركات لأجهزة الهواتف النقالة الذكية وشاشات التلفاز الأندورويد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لإتاحة فرص الإختيار المتعدد لدى المستهلك وتقدم شركة إكسترا المتحدة عدة من العروض والخصومات وبتسهيلات في السداد تصل لمدة 36 شهرا وبخصومات تصل إلي 50% وسنتعرف سويا على أفضل أنواع الشاشات الأندرويد والهواتف الذكية التي تقدمها الشركة إلى عملائها.

عروض إكسترا على الهواتف المحمول

سامسونج جالكسي إس 22 ألترا 5G بسعة تخزين 256 جيجا بايت والمتوفر باللون الأخضر المميز والذي يتوفر بسعر 5499 ريال سعودي بتسهيلات في السداد.

أبل أيفون 13 بروماكس 5G بسعة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بلونه الذهبي المذهل بخصم 5.26% ليصبح سعره بعد الخصم 5399 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي.

عروض إكسترا على الشاشات

تمنحك شاشات التلفزيون الذكية الأندرويد مشاهدة فائقة الوضوح والدقة لكل البرامج المفضلة لديك وكذلك يمكنك من خلاله الدخول إلي مواقع التواصل الإجتماعي بكل أنواعها والإستمتاع بها على شاشات كبيرة ومتابعة مباريات الكرة المفضلة لدى الجميع وخاصة الرجال بكل دقة ووضوح.