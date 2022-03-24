شوف عروض أسواق العثيم السعودية على جميع المنتجات

أسواق العثيم السعودية يقدم أكبر العروض والخصومات على جميع المنتجات والسلع المتواجدة به، خلال شهر مارس لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولكي يستطيع جميع الأشخاص شراء احتياجاتهم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية اليوم

٢ كيلو بصل أحمر بسعر الكيلو الواحد، و2 كيلو ليمون شبك بسعر الكيلو الواحد، و2 كيلو خيار طازج بسعر الكيلو الواحد، و2 كيلو كمثرى روز ماري بسعر الكيلو الواحد، وكيلو موز بسعر الكيلو الواحد، و2 كيلو اناناس بسعر الكيلو الواحد، وتفاح رويال جالا وزنه كيلو، وليمون أصفر وزنه كيلو، وكلمنتينا مغربي وزنه كيلو، وعنب أبيض وزنه كيلو، وعبوة برتقال عصير وزنه كيلو، وملفوف أحمر وزنه كيلو، وجزر بلدي وزنه كيلو، وباذنجان أسود رومي حجمه وسط وزنه كيلو، وطماطم محمي وزنها كيلو، وعلبة تمر سكري انتاج النخيل وزنها 500جرام، وعبوة تحتوي على 20حبة كرواسون بنكهة الزبدة بسعر عشر حبات فقط، و2 كيلو كعك سادة بالسمن بسعر الكيلو الواحد، و2 كيلو كعك بالحلقوم ملبن بسعر الكيلو الواحد، و2 كيلو كعك بالتمر والقرفة بسعر الكيلو الواحد.

تخفيضات العثيم السعودية الأسبوعية

بسبوسة بالسمن والفول السوداني، وتورتة بلاك فورست وسط، وتورتة شوكولاتة وسط، وزود خبز أبيض شرائح، وجبن المراعي شرائح برجر وزنها 400جرام، وجبن المراعي شيدر شرائح وزنها 400جرام، وهيل وزنه 250جرام من زدني، وكريمة المراعي الطبخ جديد وزنها 500مل، وعلبة مكسرات هولتنز وزنها450جرام، وزجاجة عصير نادك برتقال وزنها 1,5 لتر، وقهوة هرري عربي، و2 كيلو جبن أنكور فيتا بسعر الكيلو الواحد، و2 كيلو شبيهة جبن الزهار خفيف الملح بسعر الكيلو الواحد، وعلبة لبنة طازجة من بينار وزنها كيلو، وطرشي مشكل هالي، وعبوة حلاوة حلواني سادة وزنها كيلو، وزيتون اليسا أسود، ولحم حاشي بدون عظم، ودجاج متبل بخلطة التندوري من التنمية وزنه 600جرام، وعلبة شوكولاتة جواهر 600جرام، وتورتة كرنفال وسط، وعلبة شوكولاتة ماكنتوش كوالتي ستريث وزنها 1250جرام، وتورتة كراميل، وعبوة شوربة الشوفان الأبيض هالي وزنها 400 جرام، وعبوات كريم كراميل بنكهة الفانيلا من جرينز وزن الواحدة 70جرام، وزجاجة شراب فيمتو توت وزنها 710 مل.