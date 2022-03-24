شوف عروض بنده السعودية بمناسبة شهر رمضان على جميع المنتجات تصل إلي 60%

يكون هايبر بنده من أقوى الأسواق الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون متواجد ومتوفر به كل المنتجات الغذائية والغير غذائية من كل السلع والمستحضرات التي يريدها ويحتاج لها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن هذه العروض قد منحها وقدمها بالجودة الرائعة والكبيرة في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن السوق يمنح ويقدم هذه الخصومات والعروض بسعر يتنا مع كل شخص في المملكة.

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عروض بنده السعودية

شركة بنده تكون من الشركات الحريصة لكي تقوم بمنح وتقديم أكبر الخصومات الرائعة التي تصاحبها أقوى العروض المذهلة للغاية، فمن الممكن أن يتم التقديم والمنح لهذه العروض والخصومات سواء كانت بشكل يومي وكذلك أسبوعي، كما أن شركة بنده قد استحوذت وحصلت على العديد من التوزيعات الأساسية التي وصلت لنحو أربعة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الشركة لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده على مقدار كيلو جرام من روستو البرازيلي البقري يكون بسعر 38.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.

فانتا برتقال مقدار 1 لتر عدد 3 قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.

عدد 3 قطع من السبرايت مقدار 1 لتر تكون بسعر 9.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.

الخلاط اليدوي 250 واط من النوع دوتس يكون سعره 45 بدلًا من 59 ريال سعودي.

خلاط 1000 واط من النوع سنكور يكون بسعر 199 بدلًا من 299 ريال سعودي.

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