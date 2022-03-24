شوف عروض الإلكترونيات في لولو ماركت بمناسبة رمضان lulu hypermarket

عروض لولو ماركت المتميزة تستمر على كافة مستلزمات رمضان من السلع المختلفة بأقل الأسعار، حيث يقوم العديد من الأشخاص في المملكة بشراء كافة ما يحتاجون إليه من السلع الضرورية من البقالة وغيرها، ويوفر الهايبر مئات الأصناف بكافة الأقسام من اللحوم والأسماك والدواجن، وأنواع متعددة من الأرز البسمتي والزيوت وكذلك يقدم تخفيضات على الأغذية المعلبة والخضراوات والفاكهة فضلاً عن الملابس والمفروشات وخصومات متنوعة على الإلكترونيات، فمبناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك يقدم هايبر لولو عروض متنوعة على الأجهزة المنزلية والإلكترونية المختلفة.

لولو ماركت

يعرض هايبر لولو مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربية والمنزلية مثل الثلاجات والغسالات والكاويات البخارية، كما توجد خصومات على ماكينات تحضير القهوة والمكانس الكهربية وفرامات اللحم وفيما يلي نستعرض بعضاً من المنتجات المعروضة خلال هذه الفترة، حيث تبدأ العروض من يوم الأربعاء 23 مارس وتستمر حتى يوم الثلاثاء 29 مارس.

وفر مبلغ مائتين وخمسين ريالاً عند شراء ماكينة قهوة نسبرسو مقابل 399 ريال سعودي بدلاً من 646 ريال.

احصل على جهاز فيليبس المميز لصناعة القهوة ووفر مبلغ مائة ريال حيث يعرض مقابل 799 ريال بدلاً من 899 ريال.

اشتري كاوية بخارية براون قوة 1900 واط مقابل 139 ريال بدلاً من 169 ريال سعودي.

مكواة جافة ثقيلة الوزن بلاك آند ديكر مقابل 109 ريال بدلاً من 209 ريال بخصم مائة ريال.

فيليبس كاوية بخار قوة ألفي واط احصل عليها بسعر 89 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي.

عروض لولو

احصل على قدر ضغط كهربائي سعة 6 لتر ضمن عروض لولو من بالسون مقابل 229 ريال سعودي فقط بدلاً من 339 ريال.

اشتر قطاعة خضراوات فيليبس الكهربائية قوة 400 وات مقابل 149 ريال بدلاً من 249 ريال.

احصل على مفرمة اللحم كينوود التي تعمل بقوة 1600 واط مقابل 789 ريال بدلاً من 899 ريال.

وفر مبلغ 220 ريال سعودي عند شراء مفرمة لحم مولينكس بقوة ألفين وات مقابل 479 ريال بدلاً من 699 ريال.

موقد حراري بالسون الكهربائي مقابل 229 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

غلاية زجاج إمبكس سعة 1.8 لتر مقابل 49 ريال بدلاً من 79 ريال.

احصل على خصم بقيمة 50 ريال سعودي عند طلب غلاية فيليبس الكهربية سعة 1.7 لتر مقابل 119 ريال بدلاً من 169 ريال.