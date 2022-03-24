نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الجمعة 25 مارس 2022 تخفيضات تصل إلى نصف الثمن :رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم عروض العثيم اليوم لعملائها المميزين في جميع مدن المملكة العربية السعودية اقوي أنواع الخصومات والتخفيضات علي جميع السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية وجميع أنواع الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية حيث أن هناك العديد من العروض الأسبوعية واليومية الهامة للمواطنين التي تقد لعملائها أجود أنواع المنتجات بخصومات تصل إلى نصف الثمن كي يتمكن الجميع من الاستفادة من عروض العثيم ويستمتعوا به والذي يستمر لمده أسبوع فقط.

عروض العثيم اليوم 25 مارس

تقدم أسواق العثيم وجميع المتاجر جميع المتطلبات التي يحتاج إليها كل أسره من مواد غذائية مثل الفواكه والخضروات والحلويات والبقوليات الهامة والمتنوعة حيث أن هناك عروض حصريه بتخفيضات لم تسبق من قبل بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك حيث يمكن للجميع الاستفادة من هذا العرض عن طريق الذهاب إلى اقرب فرع والاستمتاع برحله التسوق مع الأسرة حيث تقدم أسواق العثيم من خلال من يعملون بها افضل خدمه لعملائها المميزين.

مجله عروض العثيم الخميس

هناك العديد من العروض المميزة والتي تقدمها عروض العثيم اليوم علي جميع الفواكه الطازجة حيث تحتوي علي البرتقال والعنب والكمثري والبطيخ والتين وجميع أنواع المعلبات الغذائية من تونه ومربي وصلصلة طماطم وأيضا لحم غنم وبقر بلدي برازيلي وجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية من شاشات تليفزيونيه وجوالات بمختلف أنواعها واحجماها والتي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال والذي يحتوي علي العديد من الصور واليت تتواجد بها المنتجات كي تستفيدوا منها.

تشمل روض العثيم اليوم تمر جالاكسي وأيضا تمر أمل الخير وحليب كامل الدسم وكاكاو زدني بودره بسعر 12.95 ريال سعودي كما تحتوي علي عسل وقشطه مانا بسعر 13.95 ريال سعودي وجميع أنواع الخضروات حيث تضم الكوسة الخضراء وزنجبيل وكلمنتينا وتفاح احمر وأيضا ليمون وبخاري حمراء وكمثري بسعر 6.95 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض العثيم جميع أنواع الألبان الطازجة خاليه الدسم وأيضا كامله الدسم حيث تقدم جميع انواع الجبن الطبيعي واللحم حيث تحتوي علي لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال سعودي وأيضا جبن اسكندراني اسطنبولي بسعر 14.95 ريال سعودي وجبن الزهار ملح خفيف بسعر 18.95 ريال سعودي كما تحتوي علي المربي ومرتديلا امريكانا جبن 3 بقرات وطرشي بوليف وحمص كل هذا تقدمه عروض العثيم اليوم في مجله عروضها الأسبوعية.

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