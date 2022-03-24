الحلم 2022 من MBC وأرقام الاشتراك بالمسابقة وكيفية تحقيق الفوز

الحلم 2022 من MBC، عبر شاشة قنوات أم بي سي 1 يقدم الإعلامي مصطفي الآغا مسابقة من أهم المسابقات على مستوي العالم العربي وهي مسابقة الحلم 2022 التي تضم عدد كبير من الجوائز النقدية الكبيرة التي تقدم بمنتهي الشفافية للمتسابقين كما أنهي تعد أكثر المسابقات شهرة في العالم العربي حيث أن الفرصة متاحة أمام الجميع للاشتراك من أجل المنافسة على الجوائز المقدمة وتحقيق أحلام المشتركين من خلال رسالة نصية ستغير حياتك أنت وأسرتك نحو الأفضل وفي هذا المقال سوف نعرض أرقام الاشتراك بالمسابقة من مختلف الدول العربية وما هي الطريق التي تزود فرصة الفوز.

الحلم 2022 من MBC وأرقام الاشتراك بالمسابقة

اعلن القائمون على المسابقة عن وجود أرقام للاشتراك بالمسابقة من كل الدول حيث يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية بها كلمة حلم للرقم المرادف لدولته وجاءت أرقام الاشتراك كالتالي:

لراغبي الاشتراك من جمهورية مصر العربية يتم إرسال رسالة على رقم 59490 لكل الشبكات.

لمن يريد الاشتراك من دولة الكويت عبر شبكة زين 96922 وبالرقم 4141 لشبكة جي اس أم وبالرقم 50640 شبكة فيفا.

ويتم الاشتراك من المملكة العربية السعودية من خلال رقم 755505 شبكة زين ورقم 650444 شبكة موبايلي.

ويتم الاشتراك من دولة العراق من خلال رقم 1202833 ومن شبكة كورك من خلال رقم 2180.

ويقوم الراغبين بالمشاركة من دولة الإمارات العربية بإرسال رسالة عبر رقم 3636 لشبكة دو ورقم 6070 عبر شبكة اتصالات.

ومن دولة المغرب عبر رقم 9669.

والاشتراك من دولة تونس عبر رقم 85988.

وعن الاشتراك من الأردن يتم من خلال رقم 98858 لشبكة زين و 98880 لشبكة أورانج.

وعن الأرقام المخصصة بالمشتركين من دولة فلسطين العربية لشبكة جوال 1623 و شبكة الوطنية من رقم 6750.

كيفية تحقيق الفوز في المسابقة 2022

بعد الاشتراك في المسابقة ينتظر كل متسابق ويحلم بفوزه بالجائزة ولكم ماهي الطريقة التي تجعل فرصة الفوز للمشترك أكبر فبعد التعرف على طرق الاشتراك وتحقيق هذه الخطوة يتبقى خطوة الاقتراب نحو تحقيق الحلم حيث يتم ذلك من خلال الإجابة على أكبر قدر من الأسئلة المرسلة في رسائل نصية من المسابقة بإجابات صحيحة حيث ذلك يجعلك تنتقل إلى مستوي أعلى وتكون أقرب للفوز وقد تم الإعلان عن قيمة أول جائزة مقدمة في عام 2022 والتي من المتوقع أن تكون خلال الأيام القليلة الماضية وقدرها 100 ألف دولار أمريكي.