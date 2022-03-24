مشكلة انسداد بالوعة المطبخ لن تزعجك بعد اليوم.. إليك طرق بمكونات موجودة في مطبخك تخلصك من الانسداد فورا

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عمر شويل - جدة مشكلة انسداد بالوعة المطبخ، انسداد بالوعة المطبخ من الأشياء الصعبة التي تجعل الإنسان يبحث كثيرا على وصفات للقضاء على انسداد البالوعة بطريقة سهلة وغير متعبة، بطريقة لا تجعله يلجأ لسباك، معنا سنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة للقضاء على انسداد بالوعة المطبخ بأشياء موجوده في كل منزل.
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طريقة القضاء على انسداد بالوعة المطبخ
هناك العديد من الوصفات لتنظيف بالوعة المطبخ والقضاء على انسدادها تماما ومنها ما يلي
الطريقة الأولى
المكونات المطلوبة لتجهيز الخلطة
- لتر ماء ساخنة جدا
- ثلاث ملاعق بيكربونات الصوديوم.
طريقة التطبيق
نقوم بوضع بيكربونات الصوديوم على البالوعة ثم بعد ذلك نضع الماء المغلي عليها ونقوم بالضغط بالضغاطة لمدة خمس دقائق سترا أن البالوعة تم تسليكها تماما وستلاحظ أن الماء تسير بكل سهوله.
الطريقة الثانية
المكونات المطلوبة لتجهيز الخلطة
- عصير ليمونة.
- حوالي ثلاث ملاعق من البيكنج بودر.
- بالإضافة إلى لتر ماء ساخنة جدا.
- ملعقة كبيرة ملح.
طريقة التطبيق
نحتاج أن نقوم بوضع البيكنج بودر مع الملح وعصير الليمون على البالوعة مباشرة ثم بعد ذلك نضع الماء الساخنة علية ثم نقوم بالضغط بالضغاطة لمدة خمس دقائق سترا أن البالوعة تم تسليكها بشكل كبير وبدون تعب وسترا أن الماء تسير سريعة.
الطريقة الثالثة
طريقة تحضير الخلطة في المنزل بكل سهولة:
- كوب خل.
- لتر ماء ساخن.
- ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.
طريقة التطبيق
- نقوم بوضع الخل مع البيكربونات الصوديوم على الماء الساخنة ثم بعد ذلك.
- نقوم بوضع الماء مباشرة في بالوعة المطبخ ثم نضغط جيدًا بالضغاطة لمدة عشر دقائق وبعد الضغط نقوم بتشغيل الماء.
- وسترين أن الماء تسير بكل سهوله، ويمكن أيضًا إضافة عصير الليمون لهذه الوصفة ويمكن وضع الخل مع الماء الساخنة فقط.
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