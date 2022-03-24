الخلطة الجبارة فرك تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة اصعب البقع في دقيقتين

تنظيف الطاسة من المهام الصعبة لدى الكثير من السيدات وذلك بسبب كثرة الزيوت الموجودة على الطاسة، ويقومون بالبحث عن أسهل الوصفات لتنظيف الطاسة بطريقة سهلة وغير متعبة، وهناك البعض يستغني عن الطاسة بسبب كثرة الزيوت بها، ولكن معنا هنرجعلك الطاسة جديدة مع استخدام هذه الوصفة لإزالة اصعب الدهون.

طريقة تنظيف الطاسة من الدهون المحروقة

يوجد العديد من وصفات لإزالة البقع من الطاسة بشكل كبير ومنها ما يلي: