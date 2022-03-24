الخلطة الجبارة فرك تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة اصعب البقع في دقيقتين

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تنظيف الطاسة من المهام الصعبة لدى الكثير من السيدات وذلك بسبب كثرة الزيوت الموجودة على الطاسة، ويقومون بالبحث عن أسهل الوصفات لتنظيف الطاسة بطريقة سهلة وغير متعبة، وهناك البعض يستغني عن الطاسة بسبب كثرة الزيوت بها، ولكن معنا هنرجعلك الطاسة جديدة مع استخدام هذه الوصفة لإزالة اصعب الدهون.
طريقة تنظيف الطاسة من الدهون المحروقة
يوجد العديد من وصفات لإزالة البقع من الطاسة بشكل كبير ومنها ما يلي:
- نقوم بوضع كوب من الخل مع نصف كوب من صابون المخصص للمواعين وملعقة بيكربونات الصوديوم ولتر ماء في وعاء على النار، ثم نقوم بوضع الطاسة بها وتترك تغلي على النار لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسل الطاسة بالسلكة وصابون المواعين ستلاحظ إزالة الدهون بكل سهوله.
- نقوم بوضع قشر البرتقال في وعاء مع لتر ماء ونصف كوب صابون المواعين وربع كوب خل ثم نقوم برفعهم على النار وبعد الغليان.
- نقوم بطفي النار ووضع الطاسة بها وتترك لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك نغسل الطاسة بسلكة المواعين ويفضل أن تكون السلكة خشنة لتتمكن من إزالة البقع والدهون المتراكمة على الطاسة.
- ويمكن أيضا وضع عصير ليمونة مع ملعقتان من البيكنج بودر وربع كوب من الخل وربع كوب من صابون مواعين في وعاء مع ٢ لتر ماء وترفع على النار ثم نضع الطاسة بها وتترم على النار حتى الغليان.
- ثم نقوم برفعها من على النار وتترك في الماء حتى تبرد تماما ثم نقوم بغسلها جيدا، ثم نضع نصف كوب من الكركديه مع لتر ماء في وعاء على النار ونضع الطاسة بداخلها مرة أخرى
- وتترك حتي الغليان وتترك لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسلها مرة اخرى ستلاحظ فرق كبير ما بين قبل وبعد استخدام هذه الوصفة.
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