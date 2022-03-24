نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق لتنظيف المطبخ تكتب بماء الذهب.. فعالة وعميقة التأثير والأهم أنها رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق لتنظيف المطبخ، يعتبر المطبخ من الأماكن التي بها العديد من الأشياء التي يجب الحفاظ عليها وتنظيفها جيدًا مثل الشفاط والبوتاجاز والسيراميك والحنفيات والحوض، وهناك أشياء تعتبر كنز في تنظيف المطبخ وتجعله بريك، معنا سنقدم لكم الكنز الحقيقي لتنظيف المطبخ بكل سهوله وبدون تعب.

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الكنز الأول لتنظيف البوتاجاز

حيث أنه هناك العديد من الوصفات لتنظيف البوتاجاز ومن هذه الوصفات نسردها لكم فيما يلي.

المكونات المطلوبة للخلطة

كوب خل.

كوب ماء.

ملعقة بيكربونات الصوديوم.

صابون المخصص للمواعين.

عصير ليمونة.

سلكه خشنة.

طريقة تحضير الخلطة

حيث أنه نحتاج أن نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء ثم نقوم برش البوتاجاز وتركه لمدة ربع ساعة بعد ذلك نغسله بالسلكة الخشنة سترا أن البوتاجاز يلمع ورجع مثل الجديد.

الكنز الثاني هو تنظيف الشفاط

توجد طريقتين لتنظيف الشفاط بكل سهوله ومنها ما يلي:

الطريقة الأولى

أن نقوم برش الشفاط بالدقيق يغطي الشفاط تماما بالدقيق ويترك لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك نقوم بفرق الدقيق سترا إزالة البقع والدهون بسهوله جدا ثم نقوم بغسله بالماء.

الطريقة الثانية

أن نقوم بوضع لترين ماء مع كوب خل وعصير ليمونة مع ملعقتان من البيكربونات الصوديوم وصابون المواعين. ثم نضع به مروحة الشفاط وتترك لمدة ساعة ثم نقوم بغسلها بالسلكة سترا أن الشفاط اصبح نظيف وخالي من أي دهون.

أسهل الطرق لتنظيف المطبخ

توجد العديد من الوصفات لتنظيف السراميك ومنها ما يلي: