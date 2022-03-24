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طرق صحية لتخزين البقدونس الأخضر بأمان تام، يعتبر البقدونس من أفضل الخضروات الصحية والمفيدة، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة والتي يحتاج إليها الجسم باستمرار، لذا يحرص الكثير على تقديمه مع السلطة كونه لها يعطي السلطة طعم خاص وللحصول على فوائده العظيمة، كما أنه يستخدم في العديد من الأكلات والأطعمة، وتبحث ربات المنزل عن كيفية تخزين البقدونس ليبقى طازج لفترة أطول، وهذا ما سنقدمه لكي عزيزتي في مقالنا اليوم وهو فكرة عبقرية لتخزين البقدونس لوقت أطول ويكون طازج.
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فكرة عبقرية لتخزين البقدونس في شهر رمضان
تحرص ربات المنزل على تخزين العديد من الوصفات لشهر رمضان ليسهل عليها الوقت والاستخدام أثناء الصيام، وهذه الطريقة تعتبر من الطرق السهلة والسريعة في تخزين البقدونس وهي كالآتي: –
- أحضري عدد من ربطات البقدونس التي تودين تخزينها.
- قومي بإحضار وعاء مناسب ثم قومي بنقع البقدونس في الماء لمدة 10 دقائق.
- قومي بعد ذلك بغسل البقدونس جيدًا بالماء حتى يصبح لون الماء نظيف.
- قومي بالتخلص من الأوراق الصفراء الموجودة في البقدونس ثم قومي بقص سيقانه.
- أحضري مصفاة وضعي بها البقدونس للتخلص من الماء تمامًا واتركيه إلى أن يجف.
- أحضري منشفة أو مناديل المطبخ وضعي عليها عيدان البقدونس ليصبح جافًا تمامًا.
- قومي بجمع البقدونس على أن يكون في نفس الطول وفي مستوى واحد.
تخزين البقدونس الأخضر
- أحضري وعاء به ماء بارد وضعي البقدونس في كوب وضعيه في وعاء الماء.
- كما أنه قومي بعد ذلك بتغطية الوعاء بكيس بلاستيك وضعيه داخل الفريزر لحين الاستخدام.
- هذه الطريقة تجعل البقدونس طازج لمدة ثلاث أسابيع تقريبًا، ويفضل الحرص على تغيير الماء الموجود في الوعاء مرة إلى مرتين أسبوعيًا، مع الحرص على التخلص من الأوراق الصفراء الموجودة في البقدونس حتى لا تجعله يذبل.
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