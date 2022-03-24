نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودي غدًا الجمعة 25-3-2022 في البنوك مقابل الجنيه المصري في المقال التالي
سعر الريال السعودي غدًا الجمعة، ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المركزية، وذلك بعد إصدار قرار من قبل البنك المركزي المصري بزيادة الفائدة على الأموال المودعة والقروض، واستحوذت أسعار الريال السعودي اليوم محركات بحث كثيرة عبر موقع جوجل كروم، وذلك لبلوغ سعر الريال السعودي في مصر، من خلال هذا المقال سنخبركم بكافة الأسعار الخاصة بالريال السعودي في البنوك، حيث شهد اليوم الريال السعودي ارتفاع في العديد من شركات الصرافة والبنوك التي تمتلك فروع في جميع محافظات مصر، اليكم كل ترغبون في معرفته عن سعر الريال السعودي في البنوك الأجنبية والمحلية.
سعر الريال السعودي غدًا الجمعة
بلغ سعر الريال السعودي في مصر اليوم الى الارتفاع عبر المعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة وبالأخص بعد زيادة سعر الفائدة، وواصل ارتفاع سعر العملات المحلية والأجنبية والعربية في مقابل الجنيه المصري في معاملات اليوم، لترتفع سعرها بنسب مقتربة من ارتفاع سعر الدولار في مصر التي بلغت قيمتها حوالي 17.81%
خسر الجنيه المصري اليوم قيمته في مقابل الريال السعودي حوالي 17.7%، ويرجع السبب الى زيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، وتصحيح قيمة الجنيه المصري.
سعر عملة الريال غدًا في مصر
- ارتفع متوسط سعر شراء الريال السعودي في مصر حسب اعلان البنك المصري المركزي إلى حوالي 4.91 جنيه مصري، امام 4.84 جنيه مصري.
- أما عن سعر بيع الريال السعودي فهو 4.87 جنيه مصري وذلك اليوم الخميس.
- ووفق النقل عبر مصادر 23 بنك مركزي بلغ سعر شراء الريال السعودي في مصر اليوم حوالي 4.90 جنيه مصري.
- بينما بلغ سعر البيع للريال السعودي اليوم 4.94 جنيه مصري.
- وبلغ الريال السعودي سعر عالي للشراء عند قيمة 4.93 جنيه مصري في البنك الأهلي الكويتي.
- بلغ سعر بيع الريال السعودي في مصر في العديد من البنوك حوالي 4.95 جنيه مصري، وذلك يعد أعلى سعر وصل اليه الريال السعودي.
- كذلك فقد بلغ سعر شراء الريال السعودي في البنك الأهلي المصري حوالي 4.92 جنيه مصري.
- بينما بلغ سعر البيع للريال السعودي في البنك الأهلي 4.94 جنيه مصري.
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