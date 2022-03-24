نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض غير لشهر الخير من الدانوب في السعودية على كل الأقسام في المقال التالي

عروض الدانوب في السعودية غير لشهر الخير، حيث تم طرح مجلة العروض الجديدة والتي ما زالت سارية حتى 5 أيام من اليوم وتحتوي المجلة على منتجات مطروحة بخصومات من كافة الأقسام مثل قسم الملابس سواء للنساء أو للرجال أو للأطفال وأقسام حقائب السفر وبالطبع الأطعمة والمشروبات بشكل عام والتي يتميز بها شهر رمضان بشكل خاص. عروض الدانوب من قسم الملابس والحقائب خصومات وعروض شهر الخير من الدانوب في السعودية تم طرحها بالفعل في مجلة للعروض ومن أهم الأقسام المشمولة في العروض قسم الملابس.

ولأن كل إنسان بطبيعته يهتم بأناقته والاهتمام بالمظهر والملبس بشكل خاص شيء مهم يطرح الدانوب ملابس بخصومات مميزة.

تسري هذه الخصومات في فروع في جدة والرياض والخبر.

توجد ملابس أطفال متنوعة، بنطلون رجالي بألوان مختلفة بدلات رجالية بالإضافة إلى قطع متنوعة نسائية.

حقائب ظهر متنوعة حقيبة بسعر 282 ريال سعودي بدلًا من 505 ريال.

حقيبة أخرى بسعر 302 ريال بدلًا من 605 ريال.

كما توجد حقائب سفر بأحجام وخامات وأسعار متنوعة لتتناسب مع الجميع.

أسعار الحقائب تبدأ من 362 ريال سعودي وتصل إلى 482 ريال.

خامات أخرى أفضل جودة بأسعار تتراوح بين 895 ريال و 675 ريال بعد الخصم فيما كانت الأسعار قبل الخصم 1295 ريال و 1035 ريال سعودي.

كل هذا بالإضافة إلى حقائب صغيرة تحمل على الكتف إحدى تلك الحقائب على سبيل المثال بسعر 145 ريال بدلًا من 195 ريال. عروض مساحيق الغسيل للحفاظ على الملابس أطول فترة ممكنة بحالة جيدة يجب اختيار مساحيق غسيل جيدة، كما أن الاهتمام بنظافة الملبس ورائحته العطرة شيء أساسي فالنظافة من الإيمان.

وتوجد عروض في الدانوب على أنواع مختلفة من المساحيق وكذلك معطرات الملابس بروائح مختلفة لتناسب جميع الأذواق.

اريال بودز 378 جرام فقط بسعر 19 ريال بدلًا من 28.5 ريال.

مسحوق غسيل اريال 4.5 / 5 كيلو بسعر 46 بدلًا من 99 ريال.

أما مسحوق تايد 4.5 /5 كيلو جرام سعره 37 ريال سعودي فقط بدلًا من 72.95.

ولتعطير الملابس متوفر داوني المركز 1 لتر /880 مل بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 22.

ولم تغفل العروض مساحيق الأطباق فمن المتوفر فيري بلس 800 مل بسعر 9 ريال فقط بدلًا من 19 ريال. عمر شويل - جدة عروض غير لشهر الخير من الدانوب في السعودية على كل الأقسام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض غير لشهر الخير من الدانوب في السعودية على كل الأقسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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