شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية في مارس التوفير على الأجهزة الكهربائية

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عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية تقدم أقوى التخفيضات في مارس التوفير على الأجهزة الكهربائية المنزلية الثقيلة والخفيفة، حيث تمثل عروض هذا الأسبوع فرصة عظيمة لكل ست بيت ترغب في تجديد مقتنياتها من الأجهزة الكهربائية الكبيرة، أو حتى كل أم ترغب في أقتناء الأجهزة الصغيرة التي تساعدها على تجهيز أفضل الوجبات الصحية لأبنائها بحيث توفر عليها الوقت والجهد، وسواء كنتي عروسة جديدة تبحث عن أفضل الماركات بأوفر الأسعار فبالتأكيد يمكنك زيارة أحد فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة حول المملكة العربية السعودية والتعرف على أفضل العروض. أقوى عروض لولو هايبر ماركت اليوم للأجهزة الكهربائية الثقيلة: نيكاي فريزر أفقي مقاس 3.6 قدم بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال.

سوبر جنرال فريزر أفقي مقاس 260 لتربسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال.

ميديا فريزر أفقي سعة 142 لتر بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 1,099 ريال.

هاير فريزر أفقي مقاس 7 أقدام بسعر 1,249 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال.

وأقوى العروض على هاس مبرد وموزع مياه حار وبارد بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 535 ريال. فرن كهربائي من سوبر جنرال وأربع عيون مقاس 50*60 سم بسعر 1,099 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال.

وأقوى العروض على ال جي غسالة صحون مزودة بخمس برامج بسعر 3,799 ريال سعودي بدلاً من 9,099 ريال.

الكترونوكس غسالة صحون مزودة بست برامج غسيل بسعر 1,699 ريال سعودي بدلاً من 2,299 ريال.

منشفة ملابس تجفيف بالهواء من بيكو سعة 7 كيلو بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 2,499 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة: نسبريسو ماكينة صنع القهوة بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال.

نيكاي صانعة القهوة بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

فيليبس كاوية بخار قوة 2000 واط بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

كاوية بخار من نيكاي قوة 2200 واط بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال. امبيكس غلاية زجاج سعة 1.8 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

مولينكس مضرب يدوي قوة 200 واط بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

عرض نوتريكوك سلافة تحضير سريع للبيض بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 91 ريال. بلاك + ديكر محضرة الأرز سعة 1.8 لتر بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

راسل هوبز قطاعة خضار صغيرة بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

بالسون موقد حراري كهربائي بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

امبيكس مفرمة لحم قوة 1800 واط بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية في مارس التوفير على الأجهزة الكهربائية - ثقفني

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