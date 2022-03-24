شوف أحدث عروض العثيم الرمضانية على جميع المنتجات الغذائية من لحوم ودجاج ومعلبات وغيرهم

تعد هذه الأيام من العام هي الأكثر أحداثا، وشراءا، وبحثا عن كل ما هو جديد، وتزداد هذه البحوثات خصيصاً خلال شهر شعبان السابق لشهر رمضان المبارك، والذي تزداد فيه العزومات والأكلات والوصفات، لذلك تبحث جميع ربات البيوت عن افضل الأماكن لبيع جميع السلع الرمضانية وغيرها بأقل الأسعار، وتتصدر مجموعة محلات العثيم قائمة المحلات الأكبر في بيع جميع المنتحات بأقل سعر وأكثر جودة، وسوف نعرض لكم من خلال هذه كى ما هو جديد من عروض في محلات العثيم بالتفاصيل:

عروض العثيم ماركت الرمضانية في المملكة العربية السعودية

خصم مميز بفروع العثيم ماركت على سعر: البطاطس المقلية الرفيعة الأكثر قرمشة من ساديا، وخصم آخر منهم على سعر الدجاج البروستيد الكلاسيك الشرائح والفيليه، كما لديهم خصم آخر على سعر الخضار المشكل من ملوخية، وبامية، وفاصوليا، وغيرهم من ماركة Sadia، وخصم على سعر البرجر البقري، كما لديهم خصم آخر على سعر افخاد الدجاج الغليظة، وغيرهم على سعر صدور الدجاج الطرية من ساديا، وخصومات أخرى منهم على سعر ك توتة الدجاج المجمد من ساديا.

تنزيلات عديدة من العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توجد بفروع العثيم أيضاً: خصومات خاصة على أسعار الزيتون الايديال الأسود، وخصم آخر منهم على سعر تونة المراعي الخضراء الخفيفة، وعرض آخر منهم على سعر أرز أبو سنبلتين المزة البسمتي الهندي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الأرز المصري من جرين فارمز بحجم 5 كجم، وتنزيلات أخرى عديدة على أسعار ارز الوليمة البسمتي الهندي بحجم 10 كجم، وغيرهم من عروض على أسعار العبوة الاقتصادية المكونة من 10 كيلو أرز بسمتي هندي من الوليمة.

تنزيلات اليوم من العثيم في السعودية Al othaim

توجد أيضاً بفروع العثيم: خصومات خاصة على أسعار الجبنة الكرافت الأصلية، كما لديهم خصم آخر على سعر زبدة لورباك الغير مملحة، خصم مميز من العثيم ماركت على سعر جبنة البقرات الثلاثة البيضاء كاملة الدسم، وجبن كرافت الشيدر الغنية بالكالسيوم، وغيرهم من عروض على أسعار قشطة بوك، وجبنة بوك البيضاء في كاسات.