مكون سري عجيب باستخدامه يمكنك الحصول على مناشف ناصعة البياض

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سر الحصول على مناشف ناصعة البياض، لا غنى عن استخدام المناشف بشكل مستمر ويومي، ويتم غسلها باستمرار حتى تصبح نظيفة إلا أنها أيضًا في ظل انتشار فيروس كورونا 19 فإنه يجب أن تحرص ربات المنزل على تنظيفها وتعقيمها، وذلك من خلال استخدام مكونات بسيطة وطبيعية متوفرة في منزلك تجعل المناشف نظيفة للغاية كما تجعلها معقمة، فنقدم لكي عزيزتي سر الحصول على مناشف ناصعة البياض نقدمها لكي في مقالنا اليوم.
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سر الحصول على مناشف ناصعة البياض
تتعرض المناشف البيضاء إلى الاتساخ سريعًا بسبب الاستخدام أو بسبب عوامل الجو من الأتربة وغيرها، وطريقة تنظيفها سهلة فقط قومي باستخدام هذا المكون وستحصلين على مناشف ناصعة البياض، وهو بيكربونات الصوديوم والذي يعمل على التخلص من البقع الصعبة الموجودة في المناشف، كما أنها يعطيها ناصعًا وبياضًا، وأيضًا يجعلها معقمة.
يتم استخدام مكون بيكربونات الصوديوم في تنظيف المناشف كالآتي:
- قومي بنقع المناشف في الماء الساخن وضيفي إليه ¼ كوب تقريبًا من بيكربونات الصوديوم واتركيها لمدة ليلة كاملة.
- قومي بعد ذلك بغسل المناشف في الغسالة مع مسحوق الغسيل.
- هناك أيضًا وصفة أخرى سحرية في تنظيف الملابس وجعلها بيضاء ومعقمة وهو الخل الأبيض ويمكن استخدامه مع بيكربونات الصوديوم كالآتي:
- قومي بنقع المناشف في وعاء كبير به ماء ساخن وضيفي بعد ذلك كوب من بيكربونات الصوديوم مع كوب من الخل الأبيض واتركيه لمدة ساعتين تقريبًا.
- قومي بغسل المناشف في الغسالة وضيفي إليها مسحوق الغسيل.
- إذا كان هناك بقعة يصعب التخلص منها قومي بعمل عجينة من بيكربونات الصوديوم والقليل من الماء ثم قومي بوضع هذه العجينة على البقعة واتركيها لمدة تلت ساعة ثم قومي بغسلها بالماء أو في الغسالة.
- وتعتبر بيكربونات الصوديوم من أكثر المنظفات الطبيعية والفعالة في تعقيم وتنظيف الملابس كما يمكن استخدامها في غسل الحلل والطاسات والتخلص من الدهون المتراكمة والحلل المحروقة أيضًا.
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