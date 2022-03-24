مكون سري عجيب باستخدامه يمكنك الحصول على مناشف ناصعة البياض

سر الحصول على مناشف ناصعة البياض، لا غنى عن استخدام المناشف بشكل مستمر ويومي، ويتم غسلها باستمرار حتى تصبح نظيفة إلا أنها أيضًا في ظل انتشار فيروس كورونا 19 فإنه يجب أن تحرص ربات المنزل على تنظيفها وتعقيمها، وذلك من خلال استخدام مكونات بسيطة وطبيعية متوفرة في منزلك تجعل المناشف نظيفة للغاية كما تجعلها معقمة، فنقدم لكي عزيزتي سر الحصول على مناشف ناصعة البياض نقدمها لكي في مقالنا اليوم.

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سر الحصول على مناشف ناصعة البياض

تتعرض المناشف البيضاء إلى الاتساخ سريعًا بسبب الاستخدام أو بسبب عوامل الجو من الأتربة وغيرها، وطريقة تنظيفها سهلة فقط قومي باستخدام هذا المكون وستحصلين على مناشف ناصعة البياض، وهو بيكربونات الصوديوم والذي يعمل على التخلص من البقع الصعبة الموجودة في المناشف، كما أنها يعطيها ناصعًا وبياضًا، وأيضًا يجعلها معقمة.

يتم استخدام مكون بيكربونات الصوديوم في تنظيف المناشف كالآتي: