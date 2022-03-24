شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية بخصم 50%

تنزيلات مميزة اليوم في كل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market المنتشرة في مدن المملكة خلال هذه الفترة من العام خلال شهر شعبان أو حتى نفاذ الكميات، حيث يعد لولو هايب ماركت من أكبر الماركتات للبيع بالتجزئة وبسعر الجملة لكثير من السلع من مختلف الأنواع بأعلى جودة وأقل سعر، ومن خلال هذه المقالة سنوفيكم بأقوى عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية في المملكة السعودية Lulu

توجد داخل فروع لولو هايبر ماركت عروض مميزة كثيرة بداية من اليوم ولمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكميات، ومنهم: خصم خاص على سعر قشطة نادك المميزة، وعرض آخر منهم على سعر عبوات زيت الزيتون العضوي البكر من نادك Nadac، كما لديهم خصم مميز على سعر كىيمة الطبخ والحلويات من نادك، وتنزيل آخر منهم على سعر عصير نادك، وعلى سعر دو نقانق الدجاج المميزة، كما بالفروع تنزيلات حصرية على أسعار الجبنة الكريمية القابلة للدهن الشيدر من ماركة Nadac.

خصومات خاصة اليوم بكل فروع لولو على منتجات نادك والسنبلة

توجد أيضاً تخفيضات عديدة كثيرة من ماركتي نادك والسنبلة في فروع لولو، ومنهم: خصم مميز على سعر الزبدة الغير مملحة من نادك، وخصم آخر منهم على سعر ملوخية مونتانا، وعلى أسماك الروبيان للطبخ، وعرض آخر منهم على سعر صدور الدجاج الطرية من نادك، وخصم آخر منهم على سعر نقانق الدجاج من دو، وغيره على سعر لحم الغنم المفروم، وخصم آخر منهم على سعر فراولة داري ومونتانا، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة المعلبة 400 جرام.

تخفيضات لولو السعودية طوال شهر شعبان Lulu

توجد بفروع لولو السعودية تنزيلات مميزة على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة من: اللبنة الطازجة من بريزيدون، وخصم آخر منهم على سعر بيتزا السنبلة، وعلى سعر بامية السنبلة، كما لديهم خصم آخر على سعر البراتا المجمدة السادة من ماركة الوليمة، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر ناجت الدجاج، والبوب كورن من السنبلة، وتنزيل آخر منهم على سعر الخضروات المجمدة من السنبلة.