نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس وتحطيم الأسعار مع الأسبوع الأخير قبل رمضان على المواد الغذائية في المقال التالي
عروض ومفاجآت العثيم بمناسبة شهر الخير، أسواق عبدالله العثيم من الأماكن المميزة في السعودية والتي تعرف بجودة منتجاتها وأسعارها التي تنافس الجميع، وداخل أسواق عبد الله العثيم يوجد مجموعة كبيرة من المنتجات بأسعار وخصومات تصل لنصف السعر في بعض الأحيان، وخلال كافة المناسبات تقدم مجموعة أسواق العثيم مجموعة كبيرة من العروض والهدايا على منتجاتها، وخلال هذه الأيام قد اقترب شهر رمضان الكريم ولذلك ستقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض سنتحدث معها خلال السطور القادمة.
عروض العثيم ليوم الخميس وتنزيلات الاستعداد لشهر رمضان المبارك
بعض المعلومات عن أسواق العثيم عبد الله علي السعودية
أسواق عبدالله علي العثيم تم إنشائها في بداية الأمر في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وهو عبارة عن متجر لبيع المواد الغذائية المتنوعة وكان في بدايته صغير بعض الشيء ولكن بعد التطور والنجاح أصبح له فرع آخر ثم توسع الأمر وأصبح له فروع أخرى خارج مدينة الرياض وسرعان ما أصبح له عدد كبير من الفروع في كافة أنحاء المملكة وأصبح من أكبر شركات التجزئة الغذائية داخل السعودية ثم أصبح له عدد من الفروع داخل دول الوطن العربي.
عروض العثيم ليوم الخميس ومفاجآت أسواق العثيم السعودية لشهر رمضان.
تقدم أسواق العثيم السعودية بمناسبة شهر رمضان مجموعة من العروض المختلفة وتتمثل هذه العروض فيما يلي:
- عروض العثيم الاسبوعية جرجير 2 جزمة بسعر 1.25 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين كزبرة 2 جزمة بسعر 1.25 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم نعناع 2 حزمة بسعر 1.25 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية موز سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم عنب أبيض سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين أناناس سعر الواحدة 7.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم تمر إنتاج النخيل سعر العلبة 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم حلاوة حلواني سادة سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم زيتون أسود سعر 2 كيلو 21.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب شبيهة لبنى هالي سعر الكيلو 11.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم لبنه فيرست تشويس سعر العلبة 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده جبنة هنغاري سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
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