نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف قائمة عروض الثلاجة العالمية أسواق النخبة لشهر رمضان الكريم وخصومات 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم الإعلان على قائمة عروض الثلاجة العالمية أسواق النخبة لشهر رمضان الكريم، وذلك من خلال عمل خصومات مميزة على جميع المنتجات تصل إلى 50%، وبالتالي فإنك سوف تتمكن من شراء المقاضي الشهرية الخاصة بك بأقل تكلفة، والمميز أن العروض تشمل جميع الفروع وجميع المنتجات؛ لهذا تسوق الآن قبل إنتهاء العروض وقبل نفاذ الكمية.

قائمة عروض الثلاجة العالمية أسواق النخبة

إن العروض لفترة محدودة فلا تفوت الفرصة وتسوق قبل إنتهاء العروض وقبل نفاذ الكمية، والمميز ان العروض متاحة في جميع فروع الثلاجة العالمية وهذا يسهل عليك شراء جميع المقاضي الشهرية التي ترغب بها بأقل تكلفة، وذلك من خلال الذهاب إلى أحد الفروع والتسوق للأستفادة من العروض التي يتم طرحها والتي تتمثل فيما يلي:

كون زون ايس كريم 500 مل بسعر 12.95 ريال بدلًا من 18.40 ريال.

فورزا ايس كريم 1 لتر بسعر 12.50 ريال سعودي بدلًا من 24.50 ريال.

أبوقوس حليب مجفف 2.5 كيلو بسعر 76.95 ريال بدلًا من 95.94 ريال.

فرجيتنو حليب مجفف 2500 جرام بسعر 62.95 ريال بدلًا من 94.94 ريال.

أبو قوس حليب مبخر 170 جرام بسعر 11.95 ريال بدلًا من 18.74 ريال.

ريل بينكون جبنة 480 جرام بسعر 8.95 ريال بدلًا من 9.99 ريال سعودي.

أقوى تخفيضات أسواق النخبة

الآن يتم طرح أقوى التخفيضات المميزة من قبل اسواق النخبة والتي سوف تضمن من خلالها توفير الكثير عند التسوق، حيث أن المواطنين يرغبون دائمًا الحصول على المقاضي الشهرية الخاصة بهم بأقل تكلفة، ومن ضمن التخفيضات المميزة التي يتم تقديمها ما يلي:

قطاف مياه 40 في 330 مل بسعر 13.50 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال.

موارد مياه 40 في 330 مل بسعر 13.75 ريال بدلًا من 14.50 ريال.

دانه حليب منكه 24 في 200 مل بسعر 22.75 ريال بدلًا من 51 ريال.

نادك حليب كامل الدسم / قليل الدسم / منزوع الدسم 12 في 1 لتر بسعر 54.95 ريال بدلًا من 60 ريال سعودي.

وغيرها من العروض المميزة والموفرة، وذلك لأنه قبل بداية شهر رمضان تحرص العائلات على شراء جميع المقاضي التي تحتاج إليها وتسعى إلى أن تكون المقاضي باسعار موفرة، وهذا بالفعل ما سوف تجده عند الذهاب إلى أحد فروع أسواق النخبة الثلاجة العالمية فإنها الوسيلة الأمثل للتوفير تسوق قبل نفاذ الكمية.