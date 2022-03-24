نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار تخفيضات عروض رمضان العثيم السعودية على ياميش ومكسرات رمضان في المقال التالي

تخفيضات عروض رمضان العثيم السعودية مول، قام مول العثيم بطرح كل ما جديد من خصومات على منتجات شهر رمضان الكريم التي تناسب كل الأسر، فيفصلنا على شهر رمضان الكريم أيام قليلة وتتجه المولات الكبرى في طرح منتجاتها مع تخفيضات كبرى لتنافس غيرها من مولات في تقديم منتجات بسعر مغري لكل العملاء، والعثيم مول يعتبر من كبرى تلك الأسواق داخل المملكة وخارجها، وأبرز العروض كانت على منتجات رمضان من تمور وياميش ومكسرات والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والعصائر الجاهزة والمشروبات المختلفة، سنستعرض لكم كل ما جديد من خصومات وعروض العثيم. أسعار تخفيضات العثيم عروض رمضان قامت شركة العثيم بطرح مجلة العثيم الحديثة في يوم 23 مارس والمخصصة لعروض شهر رمضان وتبدأ المجلة بعروض كبرى سنقسمها لكم. لفة قمر الدين من شركة السعيد لعمل مشروبات عصير قمر الدين أو لعمل خشاف رمضان وزن الحبة 400 جرام بسعر 8.50 ريال سعودي، زبيب ذهبي طازج وزن كيلو جرام بسعر 13.50 ريال سعودي، جوز هند مبشور وزن كيلو جرام للخشاف وحشو حلويات بسعر 14 ريال سعودي. لوز ني وزن كيلو جرام غير محمص بسعر 33 ريال سعودي مكسرات طازجة، تمر تمارا سكري رطب وزن كيلو جرام بسعر 12 ريال سعودي. معجون تمر عجينة تمر وزن كيلو جرام الحبة بسعر 6 ريال سعودي، تمر سكري كرتونة مغلفة بعبوة من الكرتون بسعر 49 ريال سعودي، تمر الأصيل صقعي فاخر وزن كيلو جرام بسعر 16 ريال سعودي. عروض العثيم رمضان سعودية على عصائر مشروبات عبوة شراب تانج بطعم برتقال العبوة بوزن إثنين كيلو جرام لكل عميل له 2 حبة تانج بسعر 40 ريال سعودي، كريم كراميل عبوة من شركة جرينز بدون تحلية عبوة كرتون تحتوي على 12 كيس وزن الكيس 50 جرام، لكل عميل 2 عبوة فقط.

شراب توت من شركة تونو شراب عصير مركز وزن 710 ملي، لكل عميل 3 زجاجات بسعر 9 ريال سعودي خصم 50%، عبوة لقمة القاضي من شركة هونيج وزن 500 جرام عبوة نصف كيلو، بتخفيض 25%، لكل عميل عدد 3 حبات فقط.

تخفيض على سعر أرز بسمتي أبو كاس خصومات 35% على السعر الأصلي أرز بسمتي بسعر 52 ريال سعودي وزن الكيس 10 كيلو جرام، لكل عميل يتوفر 2 كيس أرز بالسعر المخفض. عمر شويل - جدة أسعار تخفيضات عروض رمضان العثيم السعودية على ياميش ومكسرات رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أسعار تخفيضات عروض رمضان العثيم السعودية على ياميش ومكسرات رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.