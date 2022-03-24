نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم جده الخميس 24 مارس تخفيضات مذهله بمناسبه شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم جده حيث أن هناك تخفيضات حصريه لا تقبل المنافسة علي الإطلاق تقدمها أسواق عبدلله العثيم من خلال مجله عروضها اليومية والأسبوعية التي تقدمها لجميع المواطنين كي يستفيدوا من تلك الخصومات التي تصل إلي نصف الثمن بمناسبه اقتراب شهر رمضان الكريم حيث يمكن لكم الذهاب لمعارض وأسواق العثيم في جميع مدن المملكة العربية السعودية والاستفادة والاستمتاع ايضا بعمليه التسوق حيث يقدم عملاء العثيم افضل خدمه لجميع الأشخاص.

عروض العثيم جده

يمكن لكم الاستمتاع بتلك العروض التي لا غني عنها حيث تقدم عروض العثيم جده جميع السلع الغذائية كالفواكه والخضروات حيث تحتوي علي التن والفراولة والبرتقال والعنب والكمثري والخس الرومي والبطاطس وايضا الدواجن واللحوم والأسماك والمعلبات وجميع أنواع الملابس كما تشمل جميع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وسوف نقدم لكم مجله العروض من خلال هذا لمقال كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا منها بمناسبه شهر الخير.

مجله عروض العثيم جده اليوم

تضم عروض العثيم جميع أنواع الأدوات والمساحيق وما يحتاجه كل منزل من ورق مطبخ اوتو بسعر 12.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا علي مناديل الوجه ومفرش سفره وقصدير كلوب بسعر 10.95 ريال سعودي وأيضا ورق تغليف وفوط صحيه بالصبار وجميع أنواع المواد الغذائية من بقوليات كالعدس والفول والفاصوليا وأيضا المعلبات الغذائية حيث تحتوي علي التونه والمربي والتونه وصلصة الطماطم أيضا.

تقدم عروض العثيم جميع أنواع الحلويات والبسكويت والمعمول بالتمر كما تقدم أيضا في عروضها اليومية بلح الشام وأيضا تورته كرنفال وسط وأيضا زود عجين سمبوسه حار وعادس بسعر 9.95 ريال فقط كما تشمل قمر الدين والباهرات مثل الكمون والفلفل الأسود وهيل زينا برطمان وسميد خشن والقرفة العيدان وأيضا الزبيب الذهبي والقهوة.

لا تفوتك هذه الخصومات التي تقدمها عروض العثيم في جميع متاجرها حيث تحتوي علي شامبو عبايه برسيل منعش ومطهر وجميع حفائض بيبي جوي والفوط الصحية وصابون برسيل وجل برسيل وورق مطبخ ومفارش سفره شير خضراء ومناديل داكس 150 حبه وأيضا بديل زيت وشامبو بانتين وشامبو هيد اند شولدرز انتعاش ومعطر الجو.

تحتوي عروض العثيم اليوم أيضا علي جميع أنواع اللحوم حيث توفر لعملائها لحم العجل البلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال سعودي وأيضا لحم حاشي بدون عظم وجميع أنواع الجبن حيث تحتوي علي جبن الوادي وجبن رومي مصري كما تقدم عروض العثيم جده جبن فيتا مصري وحلاوة الجميل ساده وزيتون سما اسباني وطرشي ليمون شرائح.

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