نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بخصم يصل إلى نصف الثمن عروض رمضانية ضخمة اليوم من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أحدث وأقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market الرمضانية بداية من اليوم 24 مارس 2022، وحتى نفاذ الكميات على الكثير من السلع والمنتجات المختلفة من كل الأقسام بأعلى جودة وأقل سعر منافس لأسعار السوق السعودي ، حيث تجد كل ربة منزل كل ما تحتاجه من سلع للشهر الكريم طوال شهر شعبان، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market لفترة محدودة

تنزيلات مميزة عديدة بكل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market اليوم ولفترة محدودة من مجلة لولو الأسبوعية، ومنهم: خصم خاص على سعر الميني كرواسون بالزبدة، وعلى سعر الجبنة القريش المصرية، وعرض آخر منهم على سعر اللحم البقري الباكستاني بالعظم، كما لديهم خصم آخر على سعر شاورما الدجاج 3 حبات، وغيرهم.

خصومات خاصة من لولو Lulu

توجد عدة خصومات خاصة على أسعار: جف زبدة الفول السوداني الكريمية، وغيرهم من عروض على أسعار لولو بوبي لحم العجل الطازج، كما لديهم خصم آخر على سعر صدر الدجاج من العريش، وغيرهم من عروض على أسعار قمر الدين من أبو تاج، وغيرهم من عروض على أسعار سمك الهامور الكبير الطازج، وخصم آخر منهم على سعر البطاطس السعودي.

تخفيضات حصرية من لولو هايبر ماركت Lulu Ksa

عرض مميز آخر من لولو ماركت خلال شعبان على سعر: أمبيريال صابون الجلد، وخصم آخر منهم على سعر لوكس سائل غسيل الصحون، وعرض على سعر لولو الأرز البسمتي بوزن 5 كجم، وخصم آخر منهم على سعر رينو الحليب كامل الدسم طويل الأجل بوزن لتر كامل 12 حبة، وخصم آخر منهم على سعر الأحذية الرياضية المتنوعة للرجال والنساء، وخصم آخر منهم على سعر جهاز الأوبتكال من تكنو جير، وعلى سعر كرسي الشاطئ من ريلاكس، وغيرهم من خصومات شيفلاين طقم المقالي متعدد المقاسات مع مقلاه الكريب، وخصومات أخرى على أسعار لينوفو أيديا باد الأرزق، وخصم آخر منهم سعر جابرا سماعة الأذن اللاسلكية من ايليت، وغيرهم.