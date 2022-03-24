نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس 24 مارس 2022 تخفيضات شهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم من العروض المميزة التي تحظي باهتمام كبير للغايه من عملائها وجميع المواطنين حيث تعد الشركة الأولي في جميع مدن المملكة العربية السعودية التي تقدم لعملائها جميع مستلزماتهم المنزلية والسلع الغذائية بخصومات كبيره للغايه في جميع متاجرها وأسواقها في مختلف المدن لذالك يسعى المواطنين لمعرفه هذه العروض للاستفادة منها ومن خصوماتها التي تستمر لفتره محدوده في جميع معارضها وأسواقها في جده والرياض وباقي المدن أيضا.

عروض بنده اليوم 20 شعبان

تضم عروض بنده أجود أنواع السلع الغذائية لعملائها حيث أن بنده من الشركات التي تحترم عملائها لذالك هناك إقبال دائم وغير مسبوق في الفترة الأخيرة ومع اقتراب شهر الخير شعارها عروضنا غير كي يستفيد جميع المواطنين بمختلف أعمارهم من هذه المنتجات حيث تقدم الملابس والأحذية الرياضية ومستحضرات التجميل والزيوت الطبيعية للشعر والمغذية وأيضا الكريمات كل ذالك سوف نذكره لكم من خلال هذا المقال وعن طريق مجله العروض كي تتعرفوا عليها وتسفيدوا منها.

مجله عروض بنده الأربعاء

تتضم عروض بنده الأربعاء في مجله عروضها الأسبوعية أجود أنواع المنتجات لعملائها حيث تقدم دجاج فقيه وزيت ذره والأرز البسمتي وكريم الكراميل وتفاح ويوسفي مصري وعنب اسود بسعر 9.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا علي الخس الرومي وليمون اخضر بسعر 4.95 ريال سعودي وجميع أنواع الجبن حيث تقدم جبن هايلاند بسعر 14.95 ريال سعودي.

تضم أيضا عروض بنده وهايبر بنده جبن بيضاء البقرات الثلاث وجبنه عكاوي استرا وجبن دوبل كريم وجبن قليل الدسم هايلاند قريش ولبنه تركيه وقشطه طازجه أيضا وجبن فريكو وخليط زبده غير مملحه فوتنا بيور بسعر 10.95 ريال سعودي فقط وباكينغ باودر قليل الصوديوم خليط كيك بسعر 9.95 ريال سعودي فقط لجميع الأشخاص وأيضا المعلبات حيث تحتوي علي الفول الدمس ولحم التونه وقطع صدور الدجاج أيضا.

تحتوي عروض بنده علي اقوي انواع اللحم الطازج البلدي حيث تقدم البرجر البقري البرازيلي واللحم المفروم ولحم العجل البرازيلي وايضا اللحم البقري كما تحتوي علي الكفته وروستو بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي وعجل باكستاني بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي كما تحتوي علي قطع خروف نعيمي وجميع انواع المكسرات كاللوز والقرفه المطحونه وقهوه تركيه ولوز صنبوري بسعر 59.95 ريال سعودي وجوز بيكان ني بسعر 99.95 ريال سعودي فقط.

تحتوي عروض بنده علي باكينغ باودر قليل الدسم كما تقدم أيضا اقوي التخفيضات المميزة علي خليط كيك وفراولة مصريه وتمر عجوه المدينة العلواني بسعر 34.95 ريال سعودي كما تحتوي أيضا تمر تمارا سكري وتفاح وردي وسكري رطب محلي وجميع أنواع التمر الذي يعد وجبه أساسية علي الأفطار في شهر رمضان وأيضا أثناء الساحور حيث انه سنه عن النبي صلي الله عليه وسلم لذالك هناك إقبال كبير عليه في جميع متاجر بنده وهايبر بنده.

تضم عروض بنده مرتديلا مع زيتون ساده بسعر 29.95 ريال سعودي وأيضا جميع أنواع المخلل والزيتون حيث تحتوي علي زيتون اسود أسباني بسعر 16.95 ريال سعودي فقط وايضا مخلل مشكل وزيتون بسعر 11.95 ريال سعودي وصدر حبش مدخن ومكدوس سوري وشراب قصب السكر وأيضا مربي الفراولة وطحينه ماركة الشعلة وجبنه كريم وشوربه الدجاج بالشعرية كل ذالك يتواجد في مجله العروض الأسبوعية.

تحتوي عروض بنده علي اسماك القاروص بسعر 18 ريال سعودي وأيضا حلاوه ساده الجميل بسعر 9.95 ريال سعودي وجبن كريم قابله للدهن وزبادي طازج نادك قليل وكامل الدسم وشراب الزبادي وجبنه تشدر كرافت وخليط كيك بسعر 9.95 ريال سعودي ودجاج دو وأيضا حليب مبخر وأكياس الشاي وشاي ليبتون وعصائر بجميع اطعمه الفواكه ولوشن فازلين والعديد من الأدوات والمستلزمات الأخري التي سوف تجدونها في مجله العروض اليومية التي قد قدمناها لكم.

كانت هذه عروض بنده اليوم 24 مارس الموافق الخميس التي قد قدمناها لكم بمناسبه اقتراب شهر رمضان المبارك والتي تقدم اقوي أنواع التخفيضات علي كافه جميع المشتريات لعملائها في مختلف المدن حيث يستمر هذا العرض الأسبوعي حتي يوم الثلاثاء القادم في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده في مختلف مدن المملكة العربية السعودية فسارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه المحددة من بنده حيث تعد محدوده للغايه.

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