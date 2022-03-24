شوف خصومات رمضانية تصل إلى 45% على السلع الرمضانية داخل عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Panda

تنزيلات خاصة مميزة اليوم بكل فروع بندة ماركت Panda market الموجودة في كل مدن المملكة العربية السعودية، حيث لديهم خصومات تصل إلى 45% على السلع الرمضانية المختلفة، والتي تشمل لحوم بنده الطازجة، بالإضافة إلى دجاج بنده، وأسماك بندة المختلفة، وكذلك تتوفر لديهم كثير من العروض على أسعار المنتجات الغذائية الطازجة والمعلبة بأنواعهم، وكذلك يمكنكم إيجاد خصومات على أسعار المنظفات، وأدوات تقديم المائدة، والديكورات الرمضانية المختلفة، وسوف نوفيكم اليوم أفضل عروض بنده الأسبوعية بالتفاصيل من اليوم ولفترة محدودة.

عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الرمضانية المختلفة بالسعودية

تنزيلات مميزة كثيرة موجودة اليوم ولفترة محدودة بكل فروع بندة ماركت Panda market المنتشرة بكثير من أقسام الماركت، ومنهم: خصم مميز على سعر دجاج ساديا، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر العبوات الإقتصادية من الأرز البسمتي من تاج، وغيرهم من العروض على أسعار الشوفان الأبيض من كويكر، وخصم آخر منهم على سعر شبيهة القشطة من بوك Puck، وعلى سعر مكرونة إيطاليانو، وعلى سعر الطحين الفاخر من الدرجة الأولى.

خصومات خاصة من بندة اليوم Panda حتى نفاذ الكميات

نستكمل معكم اليوم أقوى عروض بنده الأسبوعية على أسعار: الجبنة الكريمية القابلة للدهن من المراعي Al marai، وعرض آخر منهم على سعر فخد الخروف النعيمي، وغيرهم من عروض على أسعار قطع الخروف النعيمي بالعظم، وغيرهم من عروض على أسعار كتف الخروف النعيمي.

تنزيلات ضخمة على السلع الرمضانية من بنده ماركت Panda market

توجد مجموعة ضخمة من العروض على أسعار: مناديل الوجه من هلا، وخصم آخر منهم على سعر مسحوق غسيل تايد المركز، وغيرهم من عروض على أسعار مجموعة صانسيلك من (شامبو، وبلسم، وبديل زيت)، وعرض آخر على سعر العسل الطبيعي من الشفاء، وغيرهم من عروض على أسعار حليب الصافي طويل الأجل، وعلى سعر الشراب المجفف من تانك، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة المربعات من كيري، وعلى سعر خليط الكيك من ماركة بيتي كويكر المميزة، وعلى سعر معجون الطماطم من ماركة السعودية.