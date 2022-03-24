نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتان فعالتان في تنظيف السيراميك والبلاط والفواصل بينهما مهما كانت كمية البقع والترسبات في المقال التالي
تنظيف السيراميك والبلاط والفواصل بينهما، لكثير من النساء يرغبن في أن يحصلن على سيراميك لامع ونظيف سواء كان سيراميك المطبخ أو سيراميك الحمام أو حتى سيراميك غرف النوم فالحديد من ربات البيوت يواجهون مشكلة مع السيراميك ولا يمتلكون طرق جديدة من أجل أن يتمكنوا من تنظيفه بشكل جيد أو كما يريدون، لذا سوف نسهل عليكم الأمر ونتيح أمامكم بعض الطرق في السطور القادمة.
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خلطة الخل وصودا الخبز من أجل تنظيف السيراميك
- عليك إحضار كوب واحد من الخل الأبيض.
- إحضار ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
- إحضار أربع كوب من الماء.
- يتم خلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض واضافتها على السيراميك حتى تحصل عملية فوران لكافة الأوساخ الموجودة على السيراميك.
- يتم استخدام قطعة من القماش مبللة ويتم إزالة هذه الخلطة من على السيراميك وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.
خليط الأمونيا والماء
لقد أثبتت خلطة الأمونيا والماء فاعلية كبيرة جدا في تنظيف السيراميك، وذلك على النحو الآتي:-
أن هذه الوصفة عند مزجها مع بعضها البعض تمتلك قدرة هائلة على إزالة أية بقع دانة موجودة على سطح السيراميك، كما أن تكرار هذه الخلطة يساهم في إعادة السيراميك جديد ولامع كما كان في السابق.
- حيث أنه بكل سهولة يمكنك إضافة نصف كوب من الأمونيا مع 4 لتر من الماء ويجب أن يكون دافئ.
- نقوم بوضع هذا الخليط في بخاخ ويتم استخدامه على السيراميك والانتظار لمدة ربع ساعة ومن ثم إزالة هذه الخلطة جيدا وتنظيفها.
- عليك تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع.
- كما أنه عليك بعد الانتهاء من وضع هذه الخلطة على السيراميك لابد من استخدام الماء الفاتر من أجل التخلص من أي بقايا متواجدة على السيراميك من خلطة الأمونيا.
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