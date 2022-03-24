مهما كانت متفحمة.. إليك طرق تنظيف طاسة القلي من الدهون المحروقة الملتصقة العنيدة بمنتهى السلاسة

طرق تنظيف طاسة القلي من الدهون المحروقة، الكثير من ربات البيوت يواجهون مشكلة كبيرة وصعوبة بالغة في تنظيف الطاسة المستخدمة في القلي، وذلك لأنها تحوي العديد من الأوساخ والدهون الصعب ازالتها والتخلص منها، فضلا لتعرضها للكثير من للحروق، لذلك قررنا أن نذكر لكم بعض الطرق التي يمكن استخدامها من أجل التخلص من هذه التراكمية الموجودة في الطاسة.

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طرق تنظيف الطاسة

يمكنك استخدام هذه الوصفات من أجل الحصول على طاسة نظيفة، وذلك على هذا النحو:-

عليك إحضار إناء كبير وإضافة فيه كمية وافرة من الماء ومن ثم نضيف إليه كلا من الملح والليمون، ويتم رفع هذا الخليط على النار حتى يغلي. نضع الطاسة داخل هذا الإناء وننتظر حتى تبدأ كافة الرواسب الموجودة في هذه الطاسة بالتساوي في المياه. بعد ذلك نستخدم الليفة المخصصة لغسيل المواعين وإضافة إليه بعض النقاط من صابون المواعين وشطفها جيدا بالماء الفاتر.

الخل وبيكربونات الصوديوم لتنظيف الطاسة

إليكم أهم الوصفات التي أثبتت فاعليتها الكبيرة في هذا الأمر، ويمكنك استخدامها من خلال اتباع الخطوات التالية:-

نقوم بإحضار الطاسة المراد تنظيفها ونضع عليها الفيل من بيكربونات الصوديوم. بعد ذلك نحضر بغض المناديل ونضع عليها كمية قليلة من الخل الأبيض. نفرك هذا المنديل بالطاسة الموضوع بها بيكربونات صوديوم وننتظر لمدة ربع ساعة حتى تبدأ الطاسة بالتخلص من كافة الدهون المترسبة عليها. يمكنك استخدام مثل هذه الوصفات للعديد من الأواني الغير نظيفة.

نصائح لتنظيف طاسة القلي