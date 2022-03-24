طريقة صنع معطر جو منزلي.. وصفات إعجاز في السلاسة والفعالية

طريقة صنع معطر منزلي، صنع معطر منزلي هذا ما نعرضه لكم في مقال اليوم حيث أن تعطير المنزل من الأشياء التي تسعي لها الكثير من ربات المنزل، ونجد أن تعطير المنزل يعلن عن نظافته ونظامه، لقد تعددت الكثير من الوصفات التي من خلالها يمكنك الحصول على معطر منزلي؛ فهو يحضر من مكونات بسيطة وسهل التحضير من حيث الرائحة العطرة والثمن القليل، وإليكم هذا المقال لنتعرف معكم على عدة طرق منزلية.

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طريقة عمل معطر منزلي

يمكنك الآن عمل معطر منزلي بكل سهولة؛ فهو يعمل على تعطير الجو والمكان في بث الراحة في المكان، وسوف نقدم لكم الطرق التالية:

معطر برائحة الليمون:

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ثلاث قطرات من أي نوع من الزيوت العطرية.

2 كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم تحضير معطر منزلي بطريقة سهلة وبسيطة، وهى كالآتي:

يتم إحضار وعاء نضع به كلا من صودا الخبز وعصير الليمون مع الزيت المفضل لدينا ويتم تقليبهم جيدا. ثم نضيف إلى الخليط الماء الدافئ. مع الخلط الجيد حتى يتم الحصول على خليط متجانس. نترك الخليط حتى يبرد تماما. نضع الخليط بعد أن يبرد في زجاجة، ونتركه لحين الاستخدام. والجديد بالذكر أنه من الممكن أن نقوم باستبدال الليمون بقشر البرتقال أو الجريب فروت. يمكنك حفظ الزجاجة في مكان رطب.

معطر برائحة اللافندر والنعناع

للحصول على معطر منزلي من اللافندر والنعناع بمكونات بسيطة يمكنك إتباع التالي:

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

نصف ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي.

2 كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل معطر الجو المنزلي بكل سهولة ويسر، والخطوات هي كالتالي: