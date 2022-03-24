طرق إبداعية لعمل مصيدة الناموس والذباب بدون الحاجة إلى مبيدات حشرية نفاذة أو كيماويات

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طرق إبداعية لعمل مصيدة الناموس والذباب، العديد من الأشخاص يبحثون بشكل مستمر عن إيجاد طريقة تخلصهم من الناموس والذباب، وذلك بعد كثرة الأقاويل التي تناولها البعض عن إمكانية نقل هذا الناموس للعديد من الفيروسات وأهم هذه الفيروسات هو فيروس كورونا، لذا اليوم قررنا أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة تعد بمثابة مصيدة من أجل التخلص من الناموس، ويمكنك معرفة أهم هذه الخطوات من خلال متابعتك للفقرات القادمة.
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مصيدة الناموس والذباب
إليكم طريقة سهلة لإعداد مصيدة تعمل على الإيقاع بالناموس، وذلك من خلال إحضار الآتي:-
- بداية نقوم بإحضار زجاجة سليمة والقيام من المنتصف بقطع هذه الزجاجة إلى نصفين.
- نأتي بالماء المغلي ونضعه في قلب الزجاجة ولابد من إضافة السكر داخل الزجاجة مع مراعاة عدم ملامسة السكر لأطراف الزجاجة.
- وأخيرا نضع الخميرة لكي تخرج رائحة نفاذ تساعد في جذب الناموس بشكل كبير.
- يتم وضع الزجاجة في المكان الذي يكون أكثر عرضة لتواجد الناموس فيه.
وصفات للتخلص من الناموس والذباب
العديد من الطرق التي اتبعها البعض للقضاء على هذه الحشرات الطائرة الضارة بالإنسان، وأبرز هذه الطرق:-
- يمكنك الاستعانة بخل التفاح من أجل التخلص من الناموس، وذلك عن طريق اضافته في بخاخ ومن ثم رش هذا الخل في الأماكن التي يمكن للأمور الدخول منها مثل الأبواب والشبابيك، حيث أن هذا الخل يمتاز برائحته النفاذة التي تجعل مثل هذه الحشرات تختنق.
- استخدام القرنفل وبعض الشرائح المقطع من الليمون.
- كما أنه لقد أثبتت العديد من التجارب فعاليتها الكبيرة في اصطياد الناموس والذباب والتخلص منه.
- ومن أبرز الطرق المستخدمة في التخلص من الناموس والذباب هي أن زراعة النعناع يساعد في القضاء على وجود الناموس بشكل نهائي وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق الوقائية.
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