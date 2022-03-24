نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي ترميه.. تنظيف الزيت بعد القلي ورجعيه جديد مرة أخري ووفري فلوسك مش هتشتريه تاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة الزيت من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ ويتم شراء الزيت بمبالغ كبيرة من المحلات بعد الارتفاع في الاسعار على جميع المنتجات, ودائما ما يقوم الكثير من ربات البيوت بالتخلص من الزيت المستخدم في القلي بعد استعماله مرة واحدة في القلي بالرغم من أنه يمكن استخدام هذا الزيت مرة أخري وتحويله الي زيت كأنه جديد والتخلص من الرائحة الموجودة به او اي شوائب, ويبحث الكثير عن طريقة تحويل الزيت القديم المستخدم, وهو ما سنوضحه في المقال التالي بالتفصيل من طريقة تحويل الزيت المستعمل لزيت جديد.
ما هي أفضل طريقة تحويل الزيت المستخدم لزيت جديد مرة اخري
يمتلك الكثير من السيدات كميات كبيرة من زيت القلي المستعمل وكثير منهن لا يعرفن طريقة استخدامه, ويمكن توفير تكلفة شراء الزيت وتحويل الزيت القديم المستعل الي زيت نقي يمكن استخدامه من جديد, وذلك عن طريق استخدام الخل حيث أن الخل يمتص اي رائحة للأكل من الزيت المستعمل ويساعد في التخلص من أي شوائب موجودة به ويتم استخدامه عن طريق وضع كمية الزيت في اناء ويوضع عليها ربع كوب خل ويغطي الخليط ويوضع على النار حتى يغلي الزيت ويترك نصف ساعة على نار هادئة, وبعد ذلك يتم تصفيه الزيت للتخلص من اي شوائب موجودة به وبعد ذلك يترك حتى يبرد ويتم حفظه في زجاجة واستخدامه بشكل عادي.
كيفية الاستفادة من زيت القلي المستخدم بسهولة
يمكن استخدامه في التنظيف بشكل سهل وذلك عن طريق وضع معلقتين من الزيت مع معلقتين من الخل ويضاف عليهم نصف كوب ماء ويتم استخدامه في تنظيف الاثاث الخشبي ويضيف اليه لمعان.
- يمكن استخدام الزيت المستعمل في حفظ اي ادوات معدنية من الصدأ واستعماله في تسهيل فتح الاقفال, واستعماله مع المفاتيح التي لا تعمل.
- يمكن تصنيع صابون لتنظيف الاواني من الزيت وذلك عن طريق وضع معلقتين من النشادر ومعلقة من الملح ومعلقتين من الخل ويقلب كل منهم معا ويترك حتى يتجمد ويتم استخدامه في تلميع الاواني الالومينوم.
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