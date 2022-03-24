نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف وترتيب المطبخ إستعدادا لشهر رمضان 2022 بطريقة سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد كل ربات البيوت لإستقبال شهر رمضان الكريم بكل بهجة وسرور وتقوم كل ربة منزل بتنظيف كامل لبيتها وتزينه بكل الطرق الممكنة لإستقبال شهر رمضان في أبهى صورة ومن ضمن هذة التنظيفات وأهمها هو المطبخ، يعتبر المطبخ هو مملكة ربة المنزل فهي تقضي معظم وقتها متواجدة بداخل المطبخ لتصنع الطعام وتعده وتغسل الغسيل والأطباق فلابد أن يكون المطبخ في أبهى صورة ليضفي البهجة على ربة المنزل، وفيما يلي طرق لتنظيف المطبخ بكل سهولة.

تنظيف المطبخ إستعدادا لشهر رمضان 2022

نقوم أولا بتنظيف الحوائط بالخلطات والوصفات التي قمنا بذكرها سابقا مثل، نحضر وعاء ونضع به كوب من الخل وكوب من الخل وبيكربونات الصوديوم وعصير ليمون، ثم نقوم بدعك الحوائط بها وتجفيفها، ثم نعيد ترتيب أطقم الحلل والمواعين.

ثم نقوم بمسح دواليب المطبخ من الداخل والخارج وتلميعها بوصفة سهلة وبسيطة وهي الشاي نقوم بتجهيز كوب من الشاي بدون سكر ونتركه ليبرد تماما، ثم نضعه في زجاجة مزودة ببخاخ ونرش على دواليب المطبخ ونقوم بمسحه بقطعة قماش قطنية نظيفة، ولتنظيف شباك المطبخ فسنحتاج إلى بيكربونات الصوديوم وملح الليمون والخل والديتول ونقوم بواسطة ليفة خشنة بمسح الشباك ثم تجفيفه، ثم بعد ذلك نقوم بتظيف البوتاجاز وعيونه وحوامله جيدا وقد ذكرنا سابقا الكثير من خلطات ووصفات تنظيف البوتاجاز.

ونذكر منها وصفة ملح الليمون والخل وسائل تنظيف الأطباق ونضع المكونات على البوتاجاز ونتركها قليلا ثم بواسطة سلك المواعين الخشن نقوم بمسح البوتاجاز بكل سهولة.

ثم تجفيفه بقطعة قماش قطنية، ثم نغلف البوتاجاز بورق الألومنيوم الخاص بالبوتجازات، ثم نفرغ محتويات الثلاجة ونقوم بغسلها ومسحها من الداخل والخارج وتجفيفها ووضع مفارش الثلاجة داخلها ونعيد ترتيب الأشياء والخضر والفواكه داخلها مرة أخرى، نأتى إلى رخامة المطبخ.

ترتيب المطبخ إستعدادا لشهر رمضان 2022

نقوم بنزع كل الأشياء التي على الرخامة ونقوم بغسلها بسائل تنظيف المواعين والخل الأبيض ثم نحضر إستيكر ورقي أشكال ونقوم بلزقه على الرخامه لإعطائها مظهرا جماليا جديدا، ثم ننظم البهارات والمعالق والمنظفات.

ويمكنك شراء ستارة خيامية وتركبيها على شباك المطبخ لإضفاء جو من البهجة في أيام رمضان العطرة، ونقوم بتنظيف الأرض وتلميعها وهكذا أصبح مطبخك مستعد لإستقبال شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.