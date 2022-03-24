شوف أسعار ومواصفات سيارة شركة تويوتا لاندكروزر أحدث موديل العام الحالي 2022

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عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة شركة تويوتا لاندكروزر أحدث موديل العام الحالي 2022، حيث انتشر في الآونة الأخيرة في كافة أنحاء المملكة مزايا سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 وفي العالم أجمع، وأصبح الكثير يبحث عن تلك السيارة ومنتظر طرحها في المعارض حيث أن تلك السيارة من شركة تويوتا اليابانية من فئة السيارات الرياضية المخصصة للطرق الصعبة والوعرة، فمنذ القدم وتحتل تلك الفئة من السيارات تاريخ ممتلأ بالإنجازات والامتيازات، حيث قد بلغت مبيعات سيارة تويوتا لاندكروزر بلغت نحو 10 ميلون سيارة في أنحاء العالم، وذلك يدل على نجاح تلك النوعية والفئة من سيارات تويوتا.

أسعار ومزايا سيارة لاندكروزر تويوتا 2022

على الرغم من نجاح تويوتا لاند كروزر ولكن جددت الشركة اليابانية في مواصفات السيارة الحديثة لعام 2022، حيث قد أضافت وحسنت من صالون السيارة التي طورت مو كفاءة السيارة، وجعلتها أكثر قوة لتحمل الزائد للطرق الوعرة وتخطي أصعب الطرق التي لا تتمكن أي سيارة أخرى من تخطيها والمضي بها.

مزايا سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 حديثة

ستشمل سيارة تويوتا محرك قوي يتكون من 8 أسطوانات، يمتاز أيضاً بأنه بسعة داخلية 3.5 لتر، كما أن محرك السيارة يعمل بقوة 409 حصان، وأما عن ناقل حركة السيارة فهو اوتوماتيكي من عشر سرعات، وأما عن عزم دوران يبلغ نحو 649 نيوتن لكل متر، يقدم محرك السيارة كل الكفاءة المطلوبة التي لن تتردد عند شراءها.

مواصفات السيارة لاندكروزر 2022 حديثة

الشكل الخارجي للسيارة به تطوير كبير يختلف عن الموديلات الآخرى التي تم إصدارها من قبل، حيث قد تم إدخال نظام لتصميم جديد لكي يضفي ملامح جمالية للسيارة لتكون سيارة مفعمة بالفخامة والرقي. كما تم تطوير السيارة من حيث الوزن بإدخال نظام تعليق ديناميكي الإلكتروني في الحركة، ويعمل تلك النظام في توفير قيادة سهلة مريحة خاصة في طرق الصعبة فتكون قيادة السيارة بمنتهى السهولة.

أسعار سيارات تويوتا لاندكروزر حديثة موديل 2022

قامت شركة تويوتا بطرح سيارة لاندكروزر فئة 2022 في معارض المملكة العربية السعودية فقد تم طرح إحدى عشر موديل مختلف من تلك السيارة، والتي يبدأ سعرها من 210 ألف ريال سعودي.