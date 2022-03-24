نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 50%على كافة الأجهزة الكهربائية بداخل هايبر بنده بالسعوديةالآن في المقال التالي

يُعد هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية من أكبر المراكز التجارية المتواجدة داخل السعودية وخارجها ايضاً حيث يوجد له فروع في كافة أنحاء السعودية والدول العربية، وتجتهد دائما إدارة الهايبر بإستمرار من أجل الحصول على إرضاء العميل من خلال توافر له كل ما يحتاج إليه وبسعر مناسب. عروض هايبر بنده على الأجهزةالكهربائية: متواجد بداخل العرض محضر الطعام كينوود بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 419 ريال سعودي.

كما متاح ايضا عجينه دوتس سعرها قبل العرض 530 ريال وبعد العرض اصبح 379 ريال بقوه 1200 وات، لفرم اللحوم للحصول على اللحمة المفرومة والدجاج أيضاً لعمل كفتة الدجاج بكل سهولة كما تصلح لفرم الثوم ليسهل عليكى فرمه بكميات كبيرة وتخزينه.

كما متوفر عرض آخر على فرامة لحم كولين قوه 1400 وات سعرها قبل العرض 249 ريال سعودي وبعد العرض 139 ريال سعودي ساري هذا العرض حتى نفاذ الكميه بادر بالحصول عليه.

للاستمتاع بالبطاطس المقرمشة الصحية بدون زيت بادر بالحصول على عرض قلاية تيفال بدون زيت سعة 4.2 لتر، سعرها قبل العرض 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 249 ريال سعودي.

متوفر بالعرض غلاية دوتس سعة 1.7 سعرها قبل العرض 65 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39 ريال سعودي، يساعدك في عمل المشروبات الساخنة بكل سهولة.

متواجد عصارة سينكور سعرها الأن بالعرض 45 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي، لعمل عصير اليوسفي والبرتقال بكل سهولة والاستماع به بجودة عالية ومضمون نظافته 100%.

متاح عرض على عجانة مع سينكور بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 449 ريال سعودي، لعمل الكيكات الهشة وجميع المعجنات بكل سهولة وفي وقت قليل وبجودة عالية اما عن عرض عجان دوتس قوة 1200 وات بسعر 379 ريال سعودي بدلا من 530 ريال سعودي.

متاح وبخصم يصل إلى 10% خلاط يدوي سينكور قوة 800 وات بسعر 79 ريال سعودي.

تخفيض على خلاط زجاجي مع مطحنتين اريتي، لا غنى عنه بداخل المطبخ في تجهيز المأكولات فعصر الطماطم وتحضير التتبيلات بفرم كافة مكوناتها في الخلاط بكل سهولة سعره قبل العرض كان 299 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 179 ريال سعودي.

متاح عرض على قلاية بدون زيت سينكور وزن 2 كيلو جرام بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 359 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصم 50%على كافة الأجهزة الكهربائية بداخل هايبر بنده بالسعوديةالآن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصم 50%على كافة الأجهزة الكهربائية بداخل هايبر بنده بالسعوديةالآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.