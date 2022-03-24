شوف تخفيضات هايبر بنده على كافة السلع الغذائية الضرورية

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات تخصص هايبر بنده العديد من الخصومات والتخفيضات على كافة المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل وبأسعار متفاوتة تناسب جميع العملاء، فكل ما تحتاج إليه من منتجات غذائية، وأجهزة كهربائية، ومنظفات ومنتجات العناية الشخصية سوف تجده بداخل الهايبر وأيضاً في كل الفروع المتواجده في كل أنحاء المملكة.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:

متواجد بداخل العرض أرز بسمتي بنجابي المهيدب (10 كيلو)، سعر الكيس قبل العرض كان 92.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 79.95 ريال سعودي.

كما متاح بالعرض ايضا أرز بسمتي الوليمة ستايل (5 كيلو) بسعر 32.95 ريال سعودي حيث كان قبل العرض 37.95 ريال سعودي.

أما عن عرض أرز كالروز وايت سوان (5 كيلو) سعره الأن 26.95 ريال سعودي.

تخفيض على أرز كرنل أبيض جرين فارمز (10 كيلو) سعر الكيس الان ولفترة محدودة 57.95 ريال سعودي، فيعد الأرز البسمتي أساس المائدة السعودية ولا غنى عنه في العزومات لعمل الماندي والبرياني والكبسة السعودي باللحمة.

خصم 10% على حليب مكثف محلى لونا (395 جرام) اشتري 2+1 مجاناً بسعر 23.95 ريال سعودي حيث كان سعرها قبل العرض 26.95 ريال سعودي.

اشتري 6 حبات بسعر 1 فقط من حليب مبخر لونا (170 جرام)، سعر ال 6 حبات الأن 14.95 ريال سعودي بدلا من 23.70 ريال سعودي.

اشتري 2 واحصل على 1 مجاناً من قشطة قيمر كي دي دي العبوة وزن (250،مل) سعرها الأن بالعرض 11.50 ريال سعودي.

تتميز كافة منتجات شركة ساديا بجودتها العالية وذات مذاق رائع وأيضاً تعد الأكثر مبيعاً وانتشاراً على الإطلاق ولذالك تخصص هايبر بنده عروض هائلة على كافة منتجات ساديا والتي من أهمها ما يلي:-