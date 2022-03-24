نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده على كافة السلع الغذائية الضرورية في المقال التالي
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات تخصص هايبر بنده العديد من الخصومات والتخفيضات على كافة المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل وبأسعار متفاوتة تناسب جميع العملاء، فكل ما تحتاج إليه من منتجات غذائية، وأجهزة كهربائية، ومنظفات ومنتجات العناية الشخصية سوف تجده بداخل الهايبر وأيضاً في كل الفروع المتواجده في كل أنحاء المملكة.
عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:
- متواجد بداخل العرض أرز بسمتي بنجابي المهيدب (10 كيلو)، سعر الكيس قبل العرض كان 92.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 79.95 ريال سعودي.
- كما متاح بالعرض ايضا أرز بسمتي الوليمة ستايل (5 كيلو) بسعر 32.95 ريال سعودي حيث كان قبل العرض 37.95 ريال سعودي.
- أما عن عرض أرز كالروز وايت سوان (5 كيلو) سعره الأن 26.95 ريال سعودي.
- تخفيض على أرز كرنل أبيض جرين فارمز (10 كيلو) سعر الكيس الان ولفترة محدودة 57.95 ريال سعودي، فيعد الأرز البسمتي أساس المائدة السعودية ولا غنى عنه في العزومات لعمل الماندي والبرياني والكبسة السعودي باللحمة.
- خصم 10% على حليب مكثف محلى لونا (395 جرام) اشتري 2+1 مجاناً بسعر 23.95 ريال سعودي حيث كان سعرها قبل العرض 26.95 ريال سعودي.
- اشتري 6 حبات بسعر 1 فقط من حليب مبخر لونا (170 جرام)، سعر ال 6 حبات الأن 14.95 ريال سعودي بدلا من 23.70 ريال سعودي.
- اشتري 2 واحصل على 1 مجاناً من قشطة قيمر كي دي دي العبوة وزن (250،مل) سعرها الأن بالعرض 11.50 ريال سعودي.
تتميز كافة منتجات شركة ساديا بجودتها العالية وذات مذاق رائع وأيضاً تعد الأكثر مبيعاً وانتشاراً على الإطلاق ولذالك تخصص هايبر بنده عروض هائلة على كافة منتجات ساديا والتي من أهمها ما يلي:-
- برجر بقري 672،جرام بسعر 13.95 ريال سعودي.
- دجاج بروستد كلاسيك شرائح/فيليه 750 جرام سعره الأن 25.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي.
- متاح دجاج بدون عظم وزن 2.5 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 68.95 ريال سعودي.
- أشتري 1+1 مجاناً من أفخاد دجاج غليظة/أجنحة دجاج 900 جرام السعر بداخل العرض 15.95 ريال سعودي.
- أما عن عرض أصابع الدجاج عادي/حار ومقرمش امريكانا (400 جرام) سعر الحبة قبل العرض 21.95 ريال سعودي وبعد العرض اصبح 11.95 ريال سعودي.
- تخفيض على بوب كورن/ناجت الدجاج امريكانا (400 جرام)،بسعر 11.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات هايبر بنده على كافة السلع الغذائية الضرورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.