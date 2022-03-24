شوف عروض رمضان من العثيم بخصومات هائلة في الفترة من 23 حتى 29 مارس 2022م

عروض رمضان من العثيم هي ما يبحث عنها الكثير من المواطنين و يتابعها بشكل مستمر، ودائمًا ما تهدف أسواق عبدالله العثيم إلى توفير العديد من المنتجات المختلفة بأسعار حصرية و بخصومات هائلة، حتى تناسب جميع الأذواق و المستويات و تلبي احتياجات فئة كبيرة من المواطنين، و مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم يحرص المواطنون على متابعة مجلة عروض العثيم، لمعرفة أهم العروض الرمضانية على السلع والمنتجات المختلفة، و هناك العديد من العروض الترويجية على منتجات ذات جودة عالية وخصومات حصرية تصل إلى 50%.

عروض رمضان من العثيم بخصومات هائلة في الفترة من 23 حتى 29 مارس 2022م

تقدم أسواق العثيم السعودية أقوى العروض الترويجية على المنتجات الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية وغيرها بخصومات هائلة، ومن هذه العروض:

التمر من الوجبات الرئيسية المفيدة والمحببة للكبار والأطفال خلال شهر رمضان الكريم، لذلك تحرص معظم الأسر على شرائه وتناوله قبل تناول وجبة الإفطار، لذلك حرصت أسواق العثيم على تقديم العديد من العروض الترويجية بخصومات مذهلة، مثل تمر خضري سعر العلبة 14.95 ريال سعودي، سعر كرتون صقعي 47.95 ريال، كيلو تمر أمل الخير خلاص القصيم بسعر 11.95 ريال سعودي.

أرز فيكتو سيلا بسمتي بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي ، يدخل الأرز في إعداد الكثير من الوصفات الشهية المحببة للكبار والأطفال، يوجد العديد من الخصومات الحصرية الأخري على الارز مثل أرز هالي سيلا بسمتي 10 كيلو 49.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال سعودي.

زيت زيتون هالي 500 مل بسعر 12.95 بدلاً من 16.25 ريال سعودي.

نبذة عن أسواق عبد الله العثيم السعودية

شركة العثيم السعودية هي شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها عام 1980، المقر الرئيسي للشركة بالرياض، تعمل العثيم في مجال تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية و أيضًا الأسماك واللحوم، يوجد عدة شركات تابعة للعثيم مثل دار الخيول للمقاولات، معهد أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير، القصيم للتنمية، سفوري لاند، و العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، تمتلك العثيم مايزيد عن 180 فرع مابين سوبر ماركت وهايبر ماركت وركن.