نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم في رمضان على السلع المختلفة في المقال التالي

قم بشراء كافة مقاضيك الشهرية من أسواق العثيم حيث تعرض مقاضي رمضان من البقالة واللحوم والمنتجات المختلفة بتخفيضات كبيرة، توفر لك مجموعة العثيم باقة متنوعة من المعروضات بأقل الأسعار، من بين المنتجات المتوفرة أنواع مختلفة من منتجات الأجبان، واللحوم والأسماك والدواجن، كما تتوفر أصناف مختلفة من سلع البقالة والالكترونيات وغيرها. عروض أسواق العثيم احصل على كيلو من لحم العجل البلدي بدون عظم مقابل 47.95 ريال.

اشتري كيلو من لحم العجل البلدي بالعظم مقابل 39.95 ريال سعودي.

بسعر 32.95 ريال احصل على كيلو من لحم حاشي بالعظم.

مرتديلا أمريكانا بقر سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن الزهار ملح خفيف سعر الكيلو 18.95 ريال. مربى فراولة شهد سعر الكيلو 14.95 ريال.

احصل على كيلو من الجبن الرمي فيكتو مصري بسعر 34.95 ريال سعودي. عروض العثيم احصل على أربع حبات من فول مدمس حدائق كاليفورنيا السادة وزن الحبة 450 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 19 ريال.

سلا تونة ريو ماري منوع 2 × 160 جرام بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% سعر الربطة 21.25 ريال بدلاً من 25.25 ريال.

كاجو زين ني وزن 350 جرام مقابل 19.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

اشتري ثلاث حبات من فول حدائق كاليفورنيا مقشور وزن 450 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 20.85 ريال سعودي. المهباج سبع بهارات 225 جرام بسعر 11.90 ريال بدلاً من 13.5 ريال.

سميد زين/عدس زين أو ذرة فشار وزن 800 جرام بسعر الكيس 4.95 ريال. العثيم مول مقابل مائة وتسعة وتسعين ريالاً احصل على قدر ضغط هومر الكهربائي.

اشتري قدر ضغط كهربي كولين سعة عشر لترات مقابل ثلاثمائة وتسعة وعشرين ريالاً.

احصل على طباخة أرز هومر الكهربية بسعر تسعة وتسعين ريال للحبة. اشتري خلاط كينود لخلط الطماطم واعداد العصائر المختلفة، بالإضافة إلى مطحنتين لطحن المكسرات والتوابل المختلفة مقابل مائة وتسعة وعشرين ريال سعودي فقط.

مقابل تسعة وتسعين ريال احصل على قطاعة الخضار الكهربية من كينوود.

سخني وجباتك المفضلة وأعدي أشهى الوصفات في دقائق معدودة مع فرن كليك أو الكهربائي سعة 48 لتر مقابل 269 ريال.

فرن جي في سي برو الكهربي سعة خمسة وأربعين لتراً احصل عليه مقابل مائتين وتسعة وعشرين ريال سعودي فقط. عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في رمضان على السلع المختلفة - ثقفني

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