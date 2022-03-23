شوف أقوى عروض لولو هايبر على أهم السلع الغذائية المهمة بخصومات مذهلة بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر القوية تتميز بأقوى الخصومات والتخفيضات على أهم السلع الغذائية الهامة للجميع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما تقوم متاجر لولو المميزة بتوفير أهم المنتجات كاللحوم والأسماك والأرز وغيرها الكثير كالمكسرات والفواكه وأهمها مختلف أنواع التمر لشهر رمضان المبارك بأسعار رائعة. وذلك بعدما حدث في جميع أنحاء العالم وارتفع الدولار وبالتالي ارتفعت معه جميع الأسعار سواء على مختلف الأجهزة أو على السلع الغذائية الهامة تحت شعار لا للغلاء في شهر رمضان.

أقوى عروض لولو هايبر على السلع الغذائية المهمة بخصومات مذهلة

توفر متاجر لولو مجموعة من السلع الغذائية بأسعار وخصومات مميزة تعرف عليها في السطور التالية.

خصم 6.30 ريال على دجاج مجمد الوطنية بوزن 600 جم * 10 حبات، بسعر 77.95 ريال بدلاً من 84.25 ريال سعودي.

لحم نعيمي أنثى الخروف كامل، للكيلو بسعر 33.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

يتوفر أرز أبيض بسمتي هندي من العائلة، الكيس بوزن 10 كيلو بسعر 62.95 ريال بدلاً من 87.75 ريال سعودي، ووفر 24.80 ريال.

من أفضل المشروبات لشهر رمضان نوفر لك شراب مركز بطعم التوت أو البرتقال أو المانجو من تونو، للحبة بوزن 710 مل. بسعر 9.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال سعودي، ووفر 7 ريال.

تخفيضات لولو الرمضانية الأوفر على اللحوم والأسماك